Зеленский предлагал путину встречу на саммите G7

$44.810.1151.860.02
ukenru
13:20 • 988 просмотра
В ЕС утвердили новый "мини-пакет" санкций против рф - направленный против "теневого флота" и ВПК россии
Эксклюзив
12:14 • 5222 просмотра
Как сделка между США и Ираном может повлиять на войну в Украине - эксперт объяснил риски и возможности
Эксклюзив
15 июня, 03:11 • 23530 просмотра
россия ударила по Успенскому собору Киево-Печерской лавры — эксклюзивное видеоVideo
Эксклюзив
15 июня, 02:32 • 50740 просмотра
Последствия атаки на Киев: горят МАФы на Шулявке, под ударом киностудия имени ДовженкоVideo
Эксклюзив
14 июня, 23:27 • 59121 просмотра
Комбинированная атака на Киев: жители столицы массово спускаются в метроPhoto
14 июня, 22:00 • 54239 просмотра
"Пусть течет нефть": США и Иран заключили мирное соглашение о прекращении военных операций
14 июня, 15:42 • 76263 просмотра
Есть хорошие идеи, которые могут приблизить мир: Зеленский анонсировал встречу с Трампом на саммите G7
14 июня, 12:15 • 61153 просмотра
Дожди, грозы и даже град — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
14 июня, 09:15 • 61673 просмотра
Украина поразила нефтяной объект РФ в 700 километрах от границы — ЗеленскийPhotoVideo
Эксклюзив
14 июня, 08:31 • 50867 просмотра
Астрологический прогноз 15-21 июня 2026 года: неделя любви, вдохновения и больших возможностей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
4м/с
48%
744мм
Популярные новости
Навроцкий выдвинул условие Зеленскому для сохранения ордена Белого Орла — Rzeczpospolita15 июня, 04:15 • 11787 просмотра
В ЕС и G7 отреагировали на удар рф по Лавре - первые заявления07:57 • 40242 просмотра
Работал во время отстранения: обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex признался в нарушении судебного запрета10:04 • 19398 просмотра
Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого домаPhotoVideo11:38 • 6200 просмотра
История и особенности французской кухниPhoto11:54 • 10230 просмотра
публикации
Диарея: когда нужно обращаться к врачу и какие продукты помогут быстрее выздороветь13:07 • 3254 просмотра
История и особенности французской кухниPhoto11:54 • 10297 просмотра
Работал во время отстранения: обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex признался в нарушении судебного запрета10:04 • 19464 просмотра
Стали известны детали операции по "отрезанию" временно оккупированного Крыма новым подразделением ВСУ "Фаланга"13 июня, 19:56 • 102257 просмотра
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины13 июня, 13:50 • 126204 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Харьков
Франция
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого домаPhotoVideo11:38 • 6316 просмотра
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 72385 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 71961 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 76478 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 129411 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Техника
MIM-104 Patriot

Зеленский предлагал путину встречу на саммите G7

Киев • УНН

 • 1122 просмотра

Зеленский предложил путину встречу на G7 при участии лидеров США и ЕС. россия проигнорировала предложение и не проявила готовности к миру.

Зеленский предлагал путину встречу на саммите G7
Фото: Андрей Ходьков

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал российскому диктатору владимиру путину встретиться на G7, но "рф снова показала, что не готова говорить о мире". Об этом Глава государства сказал журналистам во время визита в Киево-Печерскую Лавру после ночного вражеского удара, передает УНН.

Перед началом G7, честно, мы сказали, что готовы встретиться с путиным на G7, так как там Трамп, Макрон, Стармер, все-все, и Мерц. Европейцы и Америка — то есть хорошая возможность для совместной встречи. Поэтому мы могли пригласить российскую сторону, и Европа и США согласились. россия снова показала, что они не готовы говорить о мире. Вот почему мы должны быть готовы давить на путина все больше, пока он не закончит войну 

— заявил Зеленский.

В ЕС и G7 отреагировали на удар рф по Лавре - первые заявления15.06.26, 10:57 • 40302 просмотра

Добавим

По информации Reuters, Зеленский передавал это предложение американской стороне и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Приглашение также напрямую передали российским представителям, но четкого ответа не получили.

Есть хорошие идеи, которые могут приблизить мир: Зеленский анонсировал встречу с Трампом на саммите G714.06.26, 18:42 • 76273 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Франция
Владимир Зеленский
Украина