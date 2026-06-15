Зеленский предлагал путину встречу на саммите G7

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Президент Украины Владимир Зеленский предлагал российскому диктатору владимиру путину встретиться на G7, но "рф снова показала, что не готова говорить о мире". Об этом Глава государства сказал журналистам во время визита в Киево-Печерскую Лавру после ночного вражеского удара, передает УНН.

Перед началом G7, честно, мы сказали, что готовы встретиться с путиным на G7, так как там Трамп, Макрон, Стармер, все-все, и Мерц. Европейцы и Америка — то есть хорошая возможность для совместной встречи. Поэтому мы могли пригласить российскую сторону, и Европа и США согласились. россия снова показала, что они не готовы говорить о мире. Вот почему мы должны быть готовы давить на путина все больше, пока он не закончит войну — заявил Зеленский.

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По информации Reuters, Зеленский передавал это предложение американской стороне и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Приглашение также напрямую передали российским представителям, но четкого ответа не получили.

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