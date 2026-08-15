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The New York Times

Водитель Красного Креста, задержанный во время эвакуации, не имел брони — омбудсмен

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Омбудсмен Лубинец сообщил, что водитель не имел брони и подлежал мобилизации. Эвакуацию семей продолжил другой водитель, проводится служебное расследование.

Водитель Красного Креста, задержанный во время эвакуации, не имел брони — омбудсмен

Водитель Херсонского отряда быстрого реагирования Красного Креста, которого задержали во время эвакуации гражданских, не имел брони и подлежал мобилизации. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует УНН.

Детали

По его словам, в Николаевской области во время эвакуации двух семей из Херсона остановили водителя отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста.

Мне сообщили, что Нацполиция начала служебное расследование относительно правомерности действий полицейского. По предварительной информации, водитель не имел брони и подлежал мобилизации

- рассказал омбудсмен.

Он добавил, что эвакуацию семей продолжил другой водитель.

Закон должен быть одинаковым для всех. В то же время недопустимо, чтобы действия государственных органов ставили под угрозу эвакуацию гражданских с территорий, которые подвергаются российским обстрелам. Особенно когда речь идет о людях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах

- отметил Лубинец.

Он уточнил, что сейчас проводится проверка действий представителя уполномоченного в Херсонской области, "в Офисе Омбудсмена открыто дисциплинарное производство".

Напомним

В Николаевской области полиция и ТЦК задержали водителя Херсонского отряда Красного Креста, который эвакуировал гражданских. Эвакуационные рейсы временно приостановлены, полиция инициировала служебное расследование.

В Черкасской области мужчину с отсрочкой похитили и вывезли за 140 км — Лубинец14.08.26, 00:32 • 11728 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Эвакуация
Мобилизация
Война в Украине
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Николаевская область
Херсон