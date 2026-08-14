Изменил данные о 10 людях в реестре "Оберіг" - экс-начальнику Харьковского РТЦК сообщили о подозрении

Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему исполняющему обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП за несанкционированное изменение информации о 10 военнообязанных в реестре "Оберіг". Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, передает УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении бывшему исполняющему обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП г. Харькова по ч. 1, ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины - говорится в сообщении.

По данным следствия, должностное лицо, имея полномочия регистратора в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, с помощью собственного электронного ключа вносило в информационно-коммуникационную систему "Оберіг" недостоверные сведения о якобы призыве военнообязанных по мобилизации и их направлении в воинские части.

В ноябре - декабре 2025 года он незаконно изменил данные в учетных карточках 10 военнообязанных. При этом указанные лица фактически не проходили процедуру призыва, в воинские части не прибывали и в списки личного состава не зачислялись.

Несмотря на это, должностное лицо вносило в Реестр сведения об их призыве и направлении для прохождения военной службы. В результате этого военнообязанные безосновательно приобретали статус призванных на военную службу и исключались из активного мобилизационного учета.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1, ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированной системе, совершенное лицом, имеющим право доступа к ней, повторно.

По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 266 тысяч гривен.

Напомним

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