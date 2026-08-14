Изменил данные о 10 людях в реестре "Оберіг" - экс-начальнику Харьковского РТЦК сообщили о подозрении
Киев • УНН
Бывший и. о. начальника районного ТЦК в Харькове подозревается в несанкционированном изменении данных 10 военнообязанных в реестре "Оберіг". Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 266 тысяч гривен.
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему исполняющему обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП за несанкционированное изменение информации о 10 военнообязанных в реестре "Оберіг". Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, передает УНН.
Детали
Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении бывшему исполняющему обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП г. Харькова по ч. 1, ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины
По данным следствия, должностное лицо, имея полномочия регистратора в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, с помощью собственного электронного ключа вносило в информационно-коммуникационную систему "Оберіг" недостоверные сведения о якобы призыве военнообязанных по мобилизации и их направлении в воинские части.
В ноябре - декабре 2025 года он незаконно изменил данные в учетных карточках 10 военнообязанных. При этом указанные лица фактически не проходили процедуру призыва, в воинские части не прибывали и в списки личного состава не зачислялись.
Несмотря на это, должностное лицо вносило в Реестр сведения об их призыве и направлении для прохождения военной службы. В результате этого военнообязанные безосновательно приобретали статус призванных на военную службу и исключались из активного мобилизационного учета.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1, ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированной системе, совершенное лицом, имеющим право доступа к ней, повторно.
По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 266 тысяч гривен.
Напомним
Работники Государственного бюро расследований задержали офицера одного из районных ТЦК и СП Ивано-Франковской области, который, находясь в нетрезвом состоянии, избил военнослужащего.