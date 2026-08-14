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В Полтавской области задержали мужчину, который стрелял в полицейских

Киев • УНН

 • 1010 просмотра

В Лубнах 14 августа мужчина стрелял в полицейских во время проверки, ранив одного правоохранителя. Его задержали и сообщили о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В Полтавской области задержали мужчину, который стрелял в полицейских
Фото: ГУНП Украины в Полтавской области

Правоохранители задержали в Лубнах Полтавской области мужчину, который стрелял в полицейских. Инцидент произошел 14 августа около 15:20 в Центральном парке культуры и отдыха, сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Полтавской области.

Детали

Задержанным оказался 39-летний мужчина. Во время проверки он начал убегать и стрелять в сторону полицейских. Один правоохранитель получил огнестрельное ранение — ему оказали первую помощь.

Фигуранту сообщили о подозрении по статье 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от девяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Напомним

В Киеве мужчина стрелял в приятеля во время ссоры — потерпевший госпитализирован, стрелок задержан.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Национальная полиция Украины
Полтавская область
Киев