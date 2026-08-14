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The New York Times

На румынском курорте Сатурн обнаружили обломки военного беспилотника, туристов эвакуировали

Киев • УНН

 • 830 просмотра

На пляже румынского курорта Сатурн нашли фрагменты военного беспилотника, после чего территорию оцепили и эвакуировали туристов. Продолжается операция по извлечению обломков из вод Чёрного моря.

На румынском курорте Сатурн обнаружили обломки военного беспилотника, туристов эвакуировали

На пляже румынского курорта Сатурн обнаружили фрагменты военного дрона, туристов эвакуировали. Об этом сообщает Antena3, передает УНН.

Подробности

В пятницу днем на пляже курорта "Сатурн" были обнаружены обломки дрона. Вскоре после объявления тревоги территория была оцеплена, а туристы эвакуированы. В настоящее время продолжается расследование

- пишет издание.

Сообщается, что обломки дрона в курортном городке Сатурн заметили спасатели, которые немедленно позвонили в единую службу экстренной помощи 112.

В настоящее время продолжается операция по извлечению из вод Черного моря обломков дрона, которые вынесло на пляж в городе Сатурн. Доступ туристов на пляж ограничен до завершения проверок.

Напомним

В румынском уезде Тулча, примерно в пяти километрах от границы с Украиной, упал беспилотник, который не зафиксировали системы радиолокационного наблюдения из-за низкой высоты полета. 

Павел Башинский

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