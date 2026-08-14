На румынском курорте Сатурн обнаружили обломки военного беспилотника, туристов эвакуировали
Киев • УНН
На пляже румынского курорта Сатурн нашли фрагменты военного беспилотника, после чего территорию оцепили и эвакуировали туристов. Продолжается операция по извлечению обломков из вод Чёрного моря.
На пляже румынского курорта Сатурн обнаружили фрагменты военного дрона, туристов эвакуировали. Об этом сообщает Antena3, передает УНН.
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В пятницу днем на пляже курорта "Сатурн" были обнаружены обломки дрона. Вскоре после объявления тревоги территория была оцеплена, а туристы эвакуированы. В настоящее время продолжается расследование
Сообщается, что обломки дрона в курортном городке Сатурн заметили спасатели, которые немедленно позвонили в единую службу экстренной помощи 112.
В настоящее время продолжается операция по извлечению из вод Черного моря обломков дрона, которые вынесло на пляж в городе Сатурн. Доступ туристов на пляж ограничен до завершения проверок.
Напомним
В румынском уезде Тулча, примерно в пяти километрах от границы с Украиной, упал беспилотник, который не зафиксировали системы радиолокационного наблюдения из-за низкой высоты полета.