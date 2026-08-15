Путин пытается объединить россиян идеей войны против Украины перед выборами — ISW
Киев • УНН
Россия отвергает все предложения о прекращении огня, настаивая на условиях полной капитуляции Украины. ISW отмечает, что Кремль использует провоенную риторику для консолидации общества перед выборами в Госдуму.
Кремлёвские чиновники продолжают заявлять о нежелании России участвовать в каких-либо содержательных мирных переговорах, которые якобы не соответствуют требованиям РФ о полной капитуляции Украины, несмотря на неоднократные призывы Киева к переговорам. Об этом идёт речь в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Аналитики указывают на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, по словам которого Россия не желает соглашаться на прекращение огня, которое заморозит текущую линию фронта, и будет продолжать войну в Украине, пока не сможет обеспечить "долгосрочное, надёжное и устойчивое" урегулирование на своих условиях.
Кремль, вероятно, удваивает решительный отказ от концепции переговоров, чтобы объединить российскую общественность вокруг провоенной платформы накануне выборов в Государственную думу 18–20 сентября 2026 года. Рутинное отклонение Кремлём всех украинских предложений о прекращении огня и мире свидетельствует о постоянном нежелании России прекратить войну в Украине на любых условиях, которые не соответствуют максималистским требованиям России
Они указывают, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подтверждал свою приверженность мирным переговорам и готовность идти на компромиссы для прекращения войны.
"Россия отклонила предложения Турции и Украины о моратории на удары по морским целям в Чёрном море, что ещё раз подчёркивает тот факт, что Москва систематически отказывается даже от самых незначительных дипломатических предложений Украины и третьих государств", — резюмируют в ISW.
Напомним
По оценке ISW, российский диктатор Владимир Путин переоценивает свои шансы в войне против Украины.
Путин стал передвигаться на бронепоезде и гонять "фейковые президентские кортежи", чтобы скрыться от украинских БПЛА, — NYT13.08.26, 23:43 • 10785 просмотров