Путин пытается объединить россиян идеей войны против Украины перед выборами — ISW

За сутки на фронте произошло 194 боестолкновения - враг применил 7023 дрона и 159 КАБов

За сутки на фронте произошло 194 боестолкновения - враг применил 7023 дрона и 159 КАБов

За сутки на фронте произошло 194 боестолкновения - враг применил 7023 дрона и 159 КАБов

За сутки на фронте произошло 194 боестолкновения - враг применил 7023 дрона и 159 КАБов

В Познани задержали двух женщин после нападения на украинцев возле кафе

В Познани задержали двух женщин после нападения на украинцев возле кафе

В Познани задержали двух женщин после нападения на украинцев возле кафе

В Познани задержали двух женщин после нападения на украинцев возле кафе