Киев передал Трампу документ о том, что РФ не захватит Донецкую область даже до 2027 года — СМИ

Киев в частном порядке сообщил администрации президента США Дональда Трампа, что Россия не сможет захватить оставшиеся контролируемые Украиной части Донецкой области даже в 2027 году. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на документ, переданный администрации Трампа посольством Украины в Вашингтоне, информирует УНН.

Детали

Согласно ему, Киев утверждает, что российские успехи на поле боя настолько резко замедлились, что Москве может быть трудно достичь своих территориальных целей силой.

Эта оценка появляется на фоне того, что Москва продолжает требовать от Украины вывода войск с территории Донецкой области в рамках мирного процесса под руководством США. Украина по-прежнему контролирует от 21% до 22% Донецкой области, а это означает, что немного больше одной пятой части региона остается вне контроля России - пишет издание.

В документе говорится, что территориальное продвижение России замедлилось до менее чем 100 квадратных километров в месяц. При таких темпах, указывают авторы, реализация заявленных целей Москвы «потенциально» откладывается на период после 2027 года.

Эта оценка ставит под сомнение один из аргументов Кремля в мирном процессе: что Украина должна отказаться от территории, поскольку Россия в конечном итоге все равно захватит ее силой - говорится в статье.

СМИ со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома утверждает, что в Белом доме уже ознакомились с оценкой Киева ситуации на войне. По его словам, Трамп "и его команда" продолжат "играть конструктивную роль в прекращении войны между Россией и Украиной, и он остается оптимистом в отношении того, что мы в конечном итоге достигнем мирного соглашения".

Напомним

Войска РФ покинули территорию Днепропетровской области. Об этом сообщил Комитет офицеров России.

путин готовится мобилизовать сотни тысяч россиян после выборов, а Украина — усложнить планы рф — Зеленский