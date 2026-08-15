Трамп заявил, что США могут полностью уничтожить Иран, но не хотят этого делать

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон способен нанести Ирану сокрушительный удар, однако в настоящее время делает ставку на экономическое давление. Об этом сообщают американские СМИ, пишет УНН.

Отвечая на вопрос журналистки о возможных ударах по Ирану накануне выборов в Конгресс, Трамп заявил, что США могли бы "полностью уничтожить там всё", но не хотят этого делать.

Вместо этого американский президент подчеркнул масштабное санкционное давление на Тегеран.

Против них (Ирана — ред.) введены экономические санкции, которых раньше никогда не было. Но если они нанесут удар, мы нанесём ответный удар