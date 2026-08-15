Трамп заявил, что США могут полностью уничтожить Иран, но не хотят этого делать
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон способен полностью уничтожить Иран, но не хочет этого делать. Вместо этого США усиливают экономические санкции против Тегерана.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон способен нанести Ирану сокрушительный удар, однако в настоящее время делает ставку на экономическое давление. Об этом сообщают американские СМИ, пишет УНН.
Детали
Отвечая на вопрос журналистки о возможных ударах по Ирану накануне выборов в Конгресс, Трамп заявил, что США могли бы "полностью уничтожить там всё", но не хотят этого делать.
Вместо этого американский президент подчеркнул масштабное санкционное давление на Тегеран.
Против них (Ирана — ред.) введены экономические санкции, которых раньше никогда не было. Но если они нанесут удар, мы нанесём ответный удар
В последние дни Трамп неоднократно говорил о преимуществе экономического давления перед новой масштабной военной операцией против Ирана. Вашингтон также готовит дополнительные меры, чтобы усилить давление на иранскую экономику.
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