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Трамп заявив, що США можуть повністю знищити Іран але не хочуть цього робити

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон здатен повністю знищити Іран, але не хоче цього робити. Натомість США посилюють економічні санкції проти Тегерана.

Трамп заявив, що США можуть повністю знищити Іран але не хочуть цього робити

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має можливість завдати Ірану нищівного удару, однак наразі робить ставку на економічний тиск. Про це повідомляють американські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання журналістки про можливі удари Ірану напередодні виборів до Конгресу, Трамп заявив, що США могли б "повністю знищити там усе", але не хочуть цього робити.

Натомість американський президент наголосив на масштабному санкційному тиску на Тегеран.

У нас проти них (Ірану - ред.) введені економічні санкції, яких раніше ніколи не було. Але якщо вони вдарять, ми вдаримо у відповідь

– заявив Трамп.

Останніми днями Трамп неодноразово говорив про перевагу економічного тиску над новою масштабною військовою операцією проти Ірану. Вашингтон також готує додаткові заходи, щоб посилити тиск на іранську економіку.

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Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран