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Трамп за допомогою ШІ показав себе у неіснуючій бальній залі Білого дому разом із Джорджем Вашингтоном

Київ • УНН

 • 482 перегляди

Президент США Дональд Трамп показав відео, згенероване штучним інтелектом, де він гуляє з Джорджем Вашингтоном у неіснуючій бальній залі. Адміністрація Трампа просить Верховний суд дозволити будівництво цієї зали вартістю $400 млн.

Трамп за допомогою ШІ показав себе у неіснуючій бальній залі Білого дому разом із Джорджем Вашингтоном

Президент США Дональд Трамп опублікував відео, створене за допомогою штучного інтелекту, на якому він прогулюється бальною залою Білого дому, якої наразі не існує, разом із першим президентом США Джорджем Вашингтоном. Відео Трамп опублікував на своїй сторінці в Truth Social, пише УНН.

Деталі

На згенерованих кадрах Трамп і Вашингтон проходять залом із великими люстрами, колонами та святковим оформленням. Відео демонструє майбутню бальну залу як уже готову частину комплексу Білого дому.

Раніше адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду США із проханням дозволити будівництво бальної зали вартістю $400 млн.

Проєкт наразі не реалізований. Апеляційний суд США раніше заблокував його через відсутність необхідного схвалення Конгресу.

Трамп просить Верховний суд США дозволити продовжити будівництво бальної зали Білого дому15.08.26, 15:46 • 1852 перегляди

Степан Гафтко

Світ
ШІ (штучний інтелект)
Truth Social
Верховний суд США
Конгрес США
Білий дім
Дональд Трамп