Трамп просить Верховний суд США дозволити продовжити будівництво бальної зали Білого дому
Київ • УНН
Адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду США щодо дозволу на будівництво бальної зали вартістю 400 мільйонів доларів. Апеляційний суд раніше заблокував проект через відсутність схвалення Конгресу.
Адміністрація президента Дональда Трампа звернулася до Верховного суду США з проханням дозволити їй продовжити будівництво бальної зали Білого дому. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Адміністрація президента Дональда Трампа звернулася до Верховного суду США з проханням дозволити їй продовжити будівництво його бальної зали Білого дому вартістю 400 мільйонів доларів після того, як апеляційний суд постановив, що проект не отримав необхідного схвалення Конгресу
Адміністрація Трампа попросила суддів відкласти виконання рішення Апеляційного суду США округу Колумбія, поки суд готує повну апеляцію до Верховного суду.
Юристи Міністерства юстиції у своїх документах повторили твердження Трампа про те, що проєкт бального залу є необхідністю для безпеки, посилаючись на численні спроби замаху на Трампа, юристи охарактеризували проєкт як "життєво необхідний для національної безпеки".
Доповнення
Апеляційний суд США у п'ятницю, 7 серпня, підтримав рішення суду нижчої інстанції, яке призупинило наземне будівництво запропонованого проєкту бальної зали Білого дому, яка замінила знесене Східне крило.
Попереднє рішення, як вказує Fox News, дозволило продовжити роботи на підземних об'єктах для національної безпеки та вжити певних заходів безпеки, і суд вищої інстанції також підтримав це рішення.
Після рішення суду в США зупинити будівництво бальної зали Білого дому, президент країни Дональд Трамп заявив, що буде негайно подано апеляцію до Верховного суду США.
Міністерство юстиції США повторно звернулося до федерального суду з вимогою скасувати заборону, яка блокує реалізацію проєкту президента Дональда Трампа щодо будівництва бальної зали біля Білого дому.