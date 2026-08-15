Трамп с помощью ИИ показал себя в несуществующем бальном зале Белого дома вместе с Джорджем Вашингтоном
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп показал видео, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором он гуляет с Джорджем Вашингтоном в несуществующем бальном зале. Администрация Трампа просит Верховный суд разрешить строительство этого зала стоимостью 400 млн долларов.
Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором он прогуливается по бальному залу Белого дома, которого в настоящее время не существует, вместе с первым президентом США Джорджем Вашингтоном. Видео Трамп опубликовал на своей странице в Truth Social, пишет УНН.
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На сгенерированных кадрах Трамп и Вашингтон проходят по залу с большими люстрами, колоннами и праздничным оформлением. Видео демонстрирует будущий бальный зал как уже готовую часть комплекса Белого дома.
Ранее администрация Трампа обратилась в Верховный суд США с просьбой разрешить строительство бального зала стоимостью 400 млн долларов.
Проект пока не реализован. Апелляционный суд США ранее заблокировал его из-за отсутствия необходимого одобрения Конгресса.
Трамп просит Верховный суд США разрешить продолжить строительство бального зала Белого дома15.08.26, 15:46 • 2146 просмотров