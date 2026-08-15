Трамп с помощью ИИ показал себя в несуществующем бальном зале Белого дома вместе с Джорджем Вашингтоном

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором он прогуливается по бальному залу Белого дома, которого в настоящее время не существует, вместе с первым президентом США Джорджем Вашингтоном. Видео Трамп опубликовал на своей странице в Truth Social, пишет УНН.

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На сгенерированных кадрах Трамп и Вашингтон проходят по залу с большими люстрами, колоннами и праздничным оформлением. Видео демонстрирует будущий бальный зал как уже готовую часть комплекса Белого дома.

Ранее администрация Трампа обратилась в Верховный суд США с просьбой разрешить строительство бального зала стоимостью 400 млн долларов.

Проект пока не реализован. Апелляционный суд США ранее заблокировал его из-за отсутствия необходимого одобрения Конгресса.

Трамп просит Верховный суд США разрешить продолжить строительство бального зала Белого дома