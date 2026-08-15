Землетрясение потрясло испанскую Гранаду - объявлена ЧС
Киев • УНН
Землетрясение магнитудой 5 произошло в испанской Гранаде, повредив дома и автомобили. Власти объявили чрезвычайную ситуацию, пострадавших нет.
Землетрясение магнитудой 5 произошло в южном испанском городе Гранада рано утром в субботу. Региональное правительство сообщило о повреждении домов и автомобилей, однако о пострадавших не сообщалось, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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Землетрясение произошло в районе Альхендин в агломерации Гранады сразу после 1 часа ночи по местному времени.
Испанский телеканал TVE показал обломки, разбросанные по улицам, и некоторые повреждения автомобилей в популярном туристическом городе. Андалузские экстренные службы спасли нескольких человек из повреждённых зданий.
Антонио Санс Кабельо, вице-президент регионального правительства Андалусии, сообщил в субботу в публикации в X, что власти объявили чрезвычайную ситуацию.
"Если вы находитесь в Гранаде, почувствовали землетрясение, с вами всё в порядке, и ваш дом не повреждён, сохраняйте спокойствие и без необходимости не входите в здания и не выходите из них", — сказал он.
"На улице держитесь подальше от фасадов, карнизов, балконов, стен и других элементов, которые могут упасть", — добавил он.
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