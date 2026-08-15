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The New York Times

Нетаньяху назвал Британию исламской республикой с ядерным оружием

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху описал Великобританию как «исламскую республику Британия» и «первое исламское государство с ядерным оружием». Комментарии прозвучали в контексте поддержки Израиля на Западе.

Нетаньяху назвал Британию исламской республикой с ядерным оружием

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Великобританию «исламской республикой Британия» и описал страну как «первую исламскую республику, получившую ядерное оружие». Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

Размышляя об уровне поддержки Израиля на Западе, Нетаньяху упомянул журналиста Рэндольфа Черчилля — сына бывшего британского премьера Уинстона Черчилля, который благосклонно освещал Израиль более полувека назад. Глава израильского правительства предложил сравнить тот период с настоящим.

Найдите это в современной Британии, в том, что называется Исламской республикой Британия. ... Кто-то сказал, что первой исламской республикой с ядерным оружием будет исламская республика Британия

— сказал глава израильского правительства.

Издание указывает, что комментарии Нетаньяху «вписались в распространенный ультраправый исламофобский» нарратив о «небольшом мусульманском населении Британии».

Напомним

Джаред Кушнер, посланник и зять президента Трампа, планирует посетить Израиль на следующей неделе для переговоров относительно ситуации в Газе. Он намерен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками.

Эрдоган обвинил правительство Нетаньяху в попытке вычеркнуть Палестину из мировой повестки дня13.08.26, 04:16 • 4204 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Израиль
Хранитель
Дональд Трамп
Великобритания
Биньямин Нетаньяху
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