Нетаньяху назвал Британию исламской республикой с ядерным оружием

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Великобританию «исламской республикой Британия» и описал страну как «первую исламскую республику, получившую ядерное оружие». Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

Размышляя об уровне поддержки Израиля на Западе, Нетаньяху упомянул журналиста Рэндольфа Черчилля — сына бывшего британского премьера Уинстона Черчилля, который благосклонно освещал Израиль более полувека назад. Глава израильского правительства предложил сравнить тот период с настоящим.

Найдите это в современной Британии, в том, что называется Исламской республикой Британия. ... Кто-то сказал, что первой исламской республикой с ядерным оружием будет исламская республика Британия — сказал глава израильского правительства.

Издание указывает, что комментарии Нетаньяху «вписались в распространенный ультраправый исламофобский» нарратив о «небольшом мусульманском населении Британии».

Напомним

Джаред Кушнер, посланник и зять президента Трампа, планирует посетить Израиль на следующей неделе для переговоров относительно ситуации в Газе. Он намерен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками.

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