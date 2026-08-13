Эрдоган обвинил правительство Нетаньяху в попытке вычеркнуть Палестину из мировой повестки дня
Киев • УНН
Президент Турции заявил, что правительство Израиля использует хаос на Ближнем Востоке, чтобы отодвинуть палестинский вопрос. Он пообещал поддержать создание палестинского государства и приветствовал планы проведения выборов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху в попытке "вычеркнуть Палестину" из мировой повестки дня. Об этом он заявил 12 августа на совместной пресс-конференции с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает LRT, пишет УНН.
Детали
По словам Эрдогана, израильское правительство пытается воспользоваться хаосом и новыми конфликтами на Ближнем Востоке, чтобы отодвинуть палестинский вопрос на второй план.
Цель правительства Нетаньяху — вычеркнуть Палестину из общей повестки дня человечества, воспользовавшись хаосом и новыми конфликтами в регионе
Он также заявил, что Турция продолжит поддерживать создание палестинского государства.
Что бы они ни делали, у них ничего не получится. Палестинское дело будет продолжать укрепляться в сердцах людей, даже если они будут пытаться его уничтожить
Эрдоган и Аббас обсудили ситуацию в регионе
Махмуд Аббас прибыл в Анкару во вторник, а на следующий день провел переговоры с Эрдоганом. Палестинский лидер назвал встречу важной и плодотворной.
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Отдельно Эрдоган приветствовал решение Палестины провести парламентские выборы 28 ноября, а президентские — в начале 2027 года. Если выборы состоятся, они станут первыми палестинскими выборами такого уровня за два десятилетия.
Я надеюсь, что решение о проведении парламентских и президентских выборов в Палестине после длительного перерыва принесет успех (...) и будет способствовать процессу примирения
Аббас также поддержал оборонный пакт, который Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали 7 августа. Он назвал соглашение "чрезвычайно важным" и выразил надежду, что оно будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе.
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