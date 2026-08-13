Эрдоган обвинил правительство Нетаньяху в попытке вычеркнуть Палестину из мировой повестки дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху в попытке "вычеркнуть Палестину" из мировой повестки дня. Об этом он заявил 12 августа на совместной пресс-конференции с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает LRT, пишет УНН.

По словам Эрдогана, израильское правительство пытается воспользоваться хаосом и новыми конфликтами на Ближнем Востоке, чтобы отодвинуть палестинский вопрос на второй план.

Цель правительства Нетаньяху — вычеркнуть Палестину из общей повестки дня человечества, воспользовавшись хаосом и новыми конфликтами в регионе

Он также заявил, что Турция продолжит поддерживать создание палестинского государства.

Что бы они ни делали, у них ничего не получится. Палестинское дело будет продолжать укрепляться в сердцах людей, даже если они будут пытаться его уничтожить

Махмуд Аббас прибыл в Анкару во вторник, а на следующий день провел переговоры с Эрдоганом. Палестинский лидер назвал встречу важной и плодотворной.

Турция приняла закон о правовом оформлении мирного процесса с курдами

Отдельно Эрдоган приветствовал решение Палестины провести парламентские выборы 28 ноября, а президентские — в начале 2027 года. Если выборы состоятся, они станут первыми палестинскими выборами такого уровня за два десятилетия.

Я надеюсь, что решение о проведении парламентских и президентских выборов в Палестине после длительного перерыва принесет успех (...) и будет способствовать процессу примирения