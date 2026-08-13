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Эрдоган обвинил правительство Нетаньяху в попытке вычеркнуть Палестину из мировой повестки дня

Киев • УНН

 • 1728 просмотра

Президент Турции заявил, что правительство Израиля использует хаос на Ближнем Востоке, чтобы отодвинуть палестинский вопрос. Он пообещал поддержать создание палестинского государства и приветствовал планы проведения выборов.

Эрдоган обвинил правительство Нетаньяху в попытке вычеркнуть Палестину из мировой повестки дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху в попытке "вычеркнуть Палестину" из мировой повестки дня. Об этом он заявил 12 августа на совместной пресс-конференции с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

По словам Эрдогана, израильское правительство пытается воспользоваться хаосом и новыми конфликтами на Ближнем Востоке, чтобы отодвинуть палестинский вопрос на второй план.

Цель правительства Нетаньяху — вычеркнуть Палестину из общей повестки дня человечества, воспользовавшись хаосом и новыми конфликтами в регионе

— заявил Эрдоган.

Он также заявил, что Турция продолжит поддерживать создание палестинского государства.

Что бы они ни делали, у них ничего не получится. Палестинское дело будет продолжать укрепляться в сердцах людей, даже если они будут пытаться его уничтожить

— сказал турецкий президент.

Эрдоган и Аббас обсудили ситуацию в регионе

Махмуд Аббас прибыл в Анкару во вторник, а на следующий день провел переговоры с Эрдоганом. Палестинский лидер назвал встречу важной и плодотворной.

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Отдельно Эрдоган приветствовал решение Палестины провести парламентские выборы 28 ноября, а президентские — в начале 2027 года. Если выборы состоятся, они станут первыми палестинскими выборами такого уровня за два десятилетия.

Я надеюсь, что решение о проведении парламентских и президентских выборов в Палестине после длительного перерыва принесет успех (...) и будет способствовать процессу примирения

— сказал Эрдоган.

Аббас также поддержал оборонный пакт, который Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали 7 августа. Он назвал соглашение "чрезвычайно важным" и выразил надежду, что оно будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе.

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Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Махмуд Аббас
Саудовская Аравия
Биньямин Нетаньяху
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Пакистан
Государство Палестина