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The New York Times

В рф суд заочно арестовал внука Кеннеди за службу в ВСУ

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Суд в москве заочно арестовал Конора Кеннеди, внучатого племянника Джона Кеннеди, по обвинению в «наёмничестве». Он воевал в Международном легионе на стороне Украины.

В рф суд заочно арестовал внука Кеннеди за службу в ВСУ

Суд в москве заочно арестовал двоюродного внука Джона Кеннеди Конора Кеннеди по обвинению в "наёмничестве" на стороне ВСУ, передаёт УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Сам Конор Кеннеди заявлял, что решил вступить в Международный легион, поскольку его глубоко задело происходящее в Украине. О том, что он собирается на войну, Кеннеди почти никому не сказал. По его словам, лишь одному человеку в Украине он назвал своё настоящее имя, поскольку не хотел, чтобы там к нему относились иначе.

"У меня не было никакого военного опыта, и я не был отличным стрелком, но я мог носить тяжёлые вещи и быстро учился. Я был готов там умереть. Поэтому они согласились отправить меня на северо-восточный фронт. … Эта война, как и остальные, ужасна. Люди, которых я встретил, были самыми храбрыми из всех, кого я когда-либо знал", — СМИ цитируют слова Конора Кеннеди.

Суд в рф заочно приговорил Роберта Мадяра Бровди к 18 годам колонии24.03.26, 11:54 • 6039 просмотров

Антонина Туманова

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