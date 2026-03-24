Южный окружной военный суд в российском ростове-на-дону заочно приговорил командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди к 18 годам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщили "медиа" страны-агрессора, передает УНН.

Детали

Приговор был оглашен 20 марта. Бровди инкриминировали содействие террористической деятельности (часть 4 статьи 205.1 уголовного кодекса российской федерации).

В то же время 25 марта суд в москве начнет заочно рассматривать еще одно уголовное дело против Роберта Бровди. На этот раз его обвиняют по части 3 статьи 205 уголовного кодекса российской федерации (теракт).

Следственные органы государства-агрессора заявляют, что Бровди якобы "дал заведомо незаконный приказ о дистанционном минировании открытых участков местности и дорог вблизи населенных пунктов в Курской области". Тогда как, как утверждает следствие, в этом районе взорвался "УАЗ", в котором ехали сотрудники российского "первого канала". Корреспондент анна прокофьева погибла, оператор дмитрий Волков и трое сопровождающих получили травмы.

Напомним

Следственный комитет рф признал террористами командира Сил беспилотных систем Украины Роберта Бровди и командира 14-го отдельного полка СБС Дмитрия Бондаровича.