Суд в рф заочно засудив Роберта Мадяра Бровді до 18 років колонії
Київ • УНН
Суд у ростові-на-дону виніс вирок командувачу СБС ЗСУ за сприяння тероризму. У москві проти нього готують ще одну справу через підрив авто пропагандистів.
Південний окружний військовий суд у російському ростові-на-дону заочно засудив командувача силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді до 18 років ув’язнення в колонії суворого режиму. Про це повідомили "медіа" країни-агресора, передає УНН.
Деталі
Вирок було оголошено 20 березня. Бровді інкримінували сприяння терористичній діяльності (частина 4 статті 205.1 кримінального кодексу російської федерації).
Водночас 25 березня суд у москві почне заочно розглядати ще одну кримінальну справу проти Роберта Бровді. Цього разу його звинувачують за частиною 3 статті 205 кримінального кодексу російської федерації (теракт).
Слідчі органи держави-агресора заявляють, що Бровді нібито "дав завідомо незаконний наказ про дистанційне замінування відкритих ділянок місцевості та доріг поблизу населених пунктів у курській області". Тоді як стверджує слідство, у цьому районі вибухнув "УАЗ", у якому їхали працівники російського "першого каналу". Кореспондентка анна прокоф’єва загинула, оператор дмитро волков та троє супроводжуючих отримали травми.
Нагадаємо
Слідчий комітет рф визнав терористами командира Сил безпілотних систем України Роберта Бровді та командира 14-го окремого полку СБС Дмитра Бондаровича.