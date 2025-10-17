росія визнала терористами Роберта "Мадяра" Бровді та командира 14-го полку СБС ЗСУ
Київ • УНН
Слідчий комітет рф визнав терористами Роберта Бровді та Дмитра Бондаровича. Їм висунуто обвинувачення у терористичній діяльності через атаки на об’єкти паливно-енергетичного комплексу рф.
Слідчий комітет рф визнав терористами командира Сил безпілотних систем України Роберта Бровді та командира 14-го окремого полку СБС Дмитра Бондаровича. Про це сам Бровді повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
За інформацією "Мадяра", у росії обом висунули обвинувачення у "терористичній діяльності" у зв’язку з атаками на об’єкти паливно-енергетичного комплексу рф.
російське слідство стверджує, що проводиться комплекс слідчих дій, щоб остаточно визначити масштаби пошкоджень та шкоди, які завдали Сили безпілотних систем та "Птахи Мадяра".
Роберт Бровді підтвердив, що у вересні 2025 року силами "Птахів" Сил безпілотних систем було уражено 39 об’єктів паливно-енергетичного комплексу та критично важливих об’єктів цивільної інфраструктури на території росії. Крім того, ще 57 об’єктів було відпрацьовано вглибині "Болотного царства" у період з 1 по 17 жовтня 2025 року.
