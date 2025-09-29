Сили оборони FPV-дроном знищили ворожий гелікоптер Мі-28: "Мадяр" показав відео
Київ • УНН
Пілоти 59 бригади Сил безпілотних систем знищили гелікоптер Мі-28 за допомогою FPV-дрона. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.
Сили оборони FPV-дроном знищили ворожий гелікоптер Мі-28, повідомив у понеділок командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді у Telegram.
Гелікоптер Мі-28 дроном фпв знищили пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем
