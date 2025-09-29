Армія рф втратила 1080 військових та 53 артилерійські системи за добу - Генштаб
Київ • УНН
28 вересня армія рф втратила 1080 військових, 53 артилерійські системи та 7 танків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.25 склали близько 1109590 осіб.
Протягом доби 28 вересня армія рф втратила щонайменше 1080 військових. Також українські захисники знищили 53 артилерійські системи і 7 танків ворога. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний Штаб Збройних Сил України.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1109590 (+1080) осіб;
- танків – 11218 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 23290 (0) од;
- артилерійських систем – 33284 (+53) од;
- РСЗВ – 1504 (+1) од;
- засоби ППО – 1224 (+1) од;
- літаків – 427 (0) од;
- гелікоптерів – 345 (0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65002 (+617)
- крилаті ракети – 3790 (+43);
- кораблі / катери – 28 (0);
- підводні човни – 1 (0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63151 (+111);
- спеціальна техніка – 3979 (+2).
Дані уточнюються.
брянськ під атакою: зафіксовано влучання у промисловий завод 29.09.25, 02:09 • 3842 перегляди