Армия РФ потеряла 1080 военных и 53 артиллерийские системы за сутки - Генштаб

В течение суток 28 сентября армия РФ потеряла по меньшей мере 1080 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 53 артиллерийские системы и 7 танков врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1109590 (+1080) человек;

танков – 11218 (+7) ед;

боевых бронированных машин – 23290 (0) ед;

артиллерийских систем – 33284 (+53) ед;

РСЗО – 1504 (+1) ед;

средства ПВО – 1224 (+1) ед;

самолетов – 427 (0) ед;

вертолетов – 345 (0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 65002 (+617)

крылатые ракеты – 3790 (+43);

корабли / катера – 28 (0);

подводные лодки – 1 (0);

автомобильная техника и автоцистерны – 63151 (+111);

специальная техника – 3979 (+2).

Данные уточняются.

