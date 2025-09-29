Армия РФ потеряла 1080 военных и 53 артиллерийские системы за сутки - Генштаб
Киев • УНН
28 сентября армия РФ потеряла 1080 военных, 53 артиллерийские системы и 7 танков. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.25 составили около 1109590 человек.
В течение суток 28 сентября армия РФ потеряла по меньшей мере 1080 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 53 артиллерийские системы и 7 танков врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1109590 (+1080) человек;
- танков – 11218 (+7) ед;
- боевых бронированных машин – 23290 (0) ед;
- артиллерийских систем – 33284 (+53) ед;
- РСЗО – 1504 (+1) ед;
- средства ПВО – 1224 (+1) ед;
- самолетов – 427 (0) ед;
- вертолетов – 345 (0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 65002 (+617)
- крылатые ракеты – 3790 (+43);
- корабли / катера – 28 (0);
- подводные лодки – 1 (0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 63151 (+111);
- специальная техника – 3979 (+2).
Данные уточняются.
Брянск под атакой: зафиксировано попадание в промышленный завод29.09.25, 02:09 • 3144 просмотра