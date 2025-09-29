брянск под атакой: зафиксировано попадание в промышленный завод

Город брянск в рф в ночь на 29 сентября оказался под атакой. Предварительно, известно о попадании по промышленному заводу. Об этом сообщают мониторинговые каналы и ASTRA, передает УНН.

Детали

Как сообщают местные источники, на территории Карачевского района активирована система оповещения о ракетной угрозе. Жителей призывают оставаться дома, а тем, кто находится на улице или в автотранспорте, немедленно переместиться в ближайшее укрытие или безопасное место.

Предварительно, по данным мониторинговых каналов, известно о поражении карачевского завода "Электродеталь" в Брянской области РФ. Пока официальных комментариев и деталей еще не было.

Дополнение

Завод "Электродеталь" в Карачеве является промышленным предприятием региона, одним из ведущих предприятий России в области производства электрических соединителей и кабельных изделий. Продукция используется в различных отраслях, включая оборонную, авиационную, железнодорожную и автомобильную промышленность.

Напомним

28 сентября прозвучала серия взрывов в белгороде и области. Пользователи публиковали видео с последствиями ударов по городу, на которых видны дым и взрывы в районе местной ТЭЦ и одной из подстанций.

В результате атак в белгороде и прилегающих районах исчезло электроснабжение и водоснабжение.

Украинские беспилотники поразили три важные газораспределительные станции в Луганской области - "Мадьяр"