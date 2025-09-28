Серія вибухів у бєлгороді: знеструмлено частину міста та області – ТГ-канали
Київ • УНН
28 вересня російські телеграм-канали повідомили про серію вибухів у бєлгороді та області. Внаслідок атак зникло електро- та водопостачання, вражено ТЕЦ та підстанцію.
Ввечері 28 вересня російські телеграм-канали повідомили про серію вибухів у Бєлгороді та області. Користувачі публікують відео з наслідками ударів по місту, на яких видно дим та вибухи в районі місцевої ТЕЦ та однієї з підстанцій, пише УНН.
Деталі
Внаслідок атак у бєлгороді та прилеглих районах зникло електропостачання і водопостачання. За інформацією телеграм-каналів, у місті вражено щонайменше дві цілі: теплову електростанцію та підстанцію, що підтверджується численними відео з місця подій.
Користувачі поширюють кадри "прильотів" та повідомляють, що у місті повністю зникло світло та водопостачання.
У Бєлгороді зникло електропостачання: ліфти зупинилися, магазини закриті або працюють тільки за готівку.
За повідомленнями місцевих пабліків, транспорт курсує з перебоями, на окремих вулицях немає освітлення, а світлофори не працюють.