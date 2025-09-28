Серия взрывов в Белгороде: обесточена часть города и области – ТГ-каналы
Киев • УНН
28 сентября российские телеграм-каналы сообщили о серии взрывов в Белгороде и области. В результате атак пропало электро- и водоснабжение, поражены ТЭЦ и подстанция.
Вечером 28 сентября российские телеграм-каналы сообщили о серии взрывов в Белгороде и области. Пользователи публикуют видео с последствиями ударов по городу, на которых виден дым и взрывы в районе местной ТЭЦ и одной из подстанций, пишет УНН.
Подробности
В результате атак в Белгороде и прилегающих районах исчезло электроснабжение и водоснабжение. По информации телеграм-каналов, в городе поражены по меньшей мере две цели: тепловая электростанция и подстанция, что подтверждается многочисленными видео с места событий.
Пользователи распространяют кадры "прилетов" и сообщают, что в городе полностью исчез свет и водоснабжение.
В Белгороде исчезло электроснабжение: лифты остановились, магазины закрыты или работают только за наличные.
По сообщениям местных пабликов, транспорт курсирует с перебоями, на отдельных улицах нет освещения, а светофоры не работают.