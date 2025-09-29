брянськ під атакою: зафіксовано влучання у промисловий завод
Київ • УНН
Місто брянськ на рф атакували вночі 29 вересня, попередньо, є влучання по промисловому заводу "Електродеталь". Мешканців Карачевського району закликають залишатися вдома через ракетну загрозу.
Місто брянськ у рф у ніч проти 29 вересня опинилося під атакою. Попередньо, відомо про влучання по промисловому заводу. Про це повідомляють моніторингові канали та ASTRA, передає УНН.
Деталі
Як повідомляють місцеві джерела, на території Карачевського району активовано систему оповіщення про ракетну загрозу. Мешканців закликають залишатися вдома, а тим, хто перебуває на вулиці чи в автотранспорті негайно переміститися до найближчого укриття або безпечного місця.
Попередньо, за даними моніторингових каналів, відомо про ураження карачевського завод "Електродеталь" у брянській області рф. Наразі офіційних коментарів та деталей ще не було.
Доповнення
Завод "Електродеталь" у карачеві є промисловим підприємством регіону, одне з провідних підприємств росії у галузі виробництва електричних з’єднувачів та кабельних виробів. Продукція використовується в різних галузях, включаючи оборонну, авіаційну, залізничну та автомобільну промисловість.
Нагадаємо
28 вересня пролунала серія вибухів у юєлгороді та області. Користувачі публікували відео з наслідками ударів по місту, на яких видно дим та вибухи в районі місцевої ТЕЦ та однієї з підстанцій.
Внаслідок атак у бєлгороді та прилеглих районах зникло електропостачання і водопостачання.
Українські безпілотники уразили три важливі газорозподільчі станції на Луганщині - "Мадяр"25.09.25, 21:41 • 6686 переглядiв