брянськ під атакою: зафіксовано влучання у промисловий завод

$41.490.00
48.710.00
ukenru
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 25426 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 46551 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 33402 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 34893 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 59252 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 69389 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 89996 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 147713 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 56315 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 49345 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
Меган Маркл вперше показала вітальню свого особняка вартістю $14 млн та натякнула на новий продукт28 вересня, 15:06 • 5410 перегляди
росія відмовляється від переговорів з Україною та США, але їй "потрібно прокинутися" - Джей Ді Венс28 вересня, 15:17 • 3988 перегляди
Водій у Тернополі збив двох військових під час перевірки документів28 вересня, 15:33 • 3592 перегляди
Серія вибухів у бєлгороді: знеструмлено частину міста та області – ТГ-каналиVideo28 вересня, 16:33 • 3712 перегляди
Молдовська поліція попередила про неприпустимість заворушень після виборів 28 вересня, 16:53 • 3382 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 54804 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 147709 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 69486 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 79272 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 79635 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Джей Ді Венс
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Кишинів
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 27751 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 89995 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 48159 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 52588 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 54025 перегляди
Актуальне
The Times
The Washington Post
Google Play
YouTube
Spotify

брянськ під атакою: зафіксовано влучання у промисловий завод

Київ • УНН

 • 652 перегляди

Місто брянськ на рф атакували вночі 29 вересня, попередньо, є влучання по промисловому заводу "Електродеталь". Мешканців Карачевського району закликають залишатися вдома через ракетну загрозу.

брянськ під атакою: зафіксовано влучання у промисловий завод

Місто брянськ у рф у ніч проти 29 вересня опинилося під атакою. Попередньо, відомо про влучання по промисловому заводу. Про це повідомляють моніторингові канали та ASTRA, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють місцеві джерела, на території Карачевського району активовано систему оповіщення про ракетну загрозу. Мешканців закликають залишатися вдома, а тим, хто перебуває на вулиці чи в автотранспорті негайно переміститися до найближчого укриття або безпечного місця.

Попередньо, за даними моніторингових каналів, відомо про ураження карачевського завод "Електродеталь" у брянській області рф. Наразі офіційних коментарів та деталей ще не було.

Доповнення

Завод "Електродеталь" у карачеві є промисловим підприємством регіону, одне з провідних підприємств росії у галузі виробництва електричних з’єднувачів та кабельних виробів. Продукція використовується в різних галузях, включаючи оборонну, авіаційну, залізничну та автомобільну промисловість.

Нагадаємо

28 вересня пролунала серія вибухів у юєлгороді та області. Користувачі публікували відео з наслідками ударів по місту, на яких видно дим та вибухи в районі місцевої ТЕЦ та однієї з підстанцій.

Внаслідок атак у бєлгороді та прилеглих районах зникло електропостачання і водопостачання. 

Українські безпілотники уразили три важливі газорозподільчі станції на Луганщині - "Мадяр"25.09.25, 21:41 • 6686 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Електроенергія