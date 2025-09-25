Сили безпілотних операцій Збройних сил України уразили три газорозподільчі станції та тимчасово окупованій території Луганської області. Ворожим об’єктам було завдано серйозних пошкоджень, пише УНН з посилання на допис командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді у Telegram.

Паливний бак пустішає, вода у крані ледь цяпкає, блакитне паливо у газовій плиті не таке вже й блакитне, а там, незабаром і панікадило замерехтить… Так ось воно яке - щастя. Очі та Жало

Загалом було вражено наступні об’єкти:

• ГРС "Щастя" (Луганська обл., ТОТ України) - основне джерело газу для Луганської ТЕС. При цьому Луганська ТЕС перейшла у вимушений режим роботи на вугіллі.

• ГРС Северодонецьк (Сіверськодонецьк, Луганська обл., ТОТ України) - критично важлива для хімічної промисловості та постачання газу на Северодонецький "Азот".

• ГРС Новопсков (Луганська обл., ТОТ України).

Вояж у ніч на 25 вересня 2025 року здійснили Птахи 14 полку Сил Безпілотних Систем. Це не все, ночі, що минула. Да, кранодарськокрайці, чи як вас там? Далі буде…