Українські безпілотники уразили три важливі газорозподільчі станції на Луганщині - "Мадяр"
Київ • УНН
Сили безпілотних операцій ЗСУ пошкодили три газорозподільчі станції на тимчасово окупованій Луганщині. Це ГРС "Щастя", ГРС "Сєвєродонецьк" та ГРС "Новопсков", що мають критичне значення для регіону.
Сили безпілотних операцій Збройних сил України уразили три газорозподільчі станції та тимчасово окупованій території Луганської області. Ворожим об’єктам було завдано серйозних пошкоджень, пише УНН з посилання на допис командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді у Telegram.
Паливний бак пустішає, вода у крані ледь цяпкає, блакитне паливо у газовій плиті не таке вже й блакитне, а там, незабаром і панікадило замерехтить… Так ось воно яке - щастя. Очі та Жало
Загалом було вражено наступні об’єкти:
• ГРС "Щастя" (Луганська обл., ТОТ України) - основне джерело газу для Луганської ТЕС. При цьому Луганська ТЕС перейшла у вимушений режим роботи на вугіллі.
• ГРС Северодонецьк (Сіверськодонецьк, Луганська обл., ТОТ України) - критично важлива для хімічної промисловості та постачання газу на Северодонецький "Азот".
• ГРС Новопсков (Луганська обл., ТОТ України).
Вояж у ніч на 25 вересня 2025 року здійснили Птахи 14 полку Сил Безпілотних Систем. Це не все, ночі, що минула. Да, кранодарськокрайці, чи як вас там? Далі буде…
Доповнення
Українські сили безпілотних систем (СБС) допомогли точково знищити позицію артилерії противника на одному з ключових напрямків фронту, коригуючи удар HIMARS. Завдяки координації розвідки та артилерії противник зазнав значних втрат.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливих об’єктів російського агресора - ЛВДС "8-Н" у Брянській області рф і ЛВДС "Самара" у Самарській області рф, а також два літаки на військовому аеродромі "Кача" в тимчасово окупованому Криму.