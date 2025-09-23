Генштаб підтвердив ураження двох ЛВДС у рф і ворожих літаків у Криму

$41.380.13
48.730.31
ukenru
05:00 • 19907 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 20569 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 24223 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 40145 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 42813 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 41371 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 64260 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 68896 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 63337 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 30787 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4.4м/с
38%
751мм
Популярнi новини
Директор компанії привласнив майже 4 млн грн, виділених на модульні будинки на КиївщиніPhoto23 вересня, 01:12 • 15923 перегляди
Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів23 вересня, 01:48 • 18569 перегляди
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларівVideo23 вересня, 02:44 • 18866 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 14570 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 10961 перегляди
Публікації
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 620 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 11101 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 14709 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів05:00 • 19907 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 61210 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Емманюель Макрон
Керолайн Левітт
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Білий дім
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 61210 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 28952 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 44849 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 96239 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 118002 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
Facebook
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot

Генштаб підтвердив ураження двох ЛВДС у рф і ворожих літаків у Криму

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ЛВДС "8-Н" у Брянській області та ЛВДС "Самара" у Самарській області рф. Також уражено два літаки на військовому аеродромі "Кача" в окупованому Криму.

Генштаб підтвердив ураження двох ЛВДС у рф і ворожих літаків у Криму

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливих об’єктів російського агресора - ЛВДС "8-Н" у Брянській області рф і ЛВДС "Самара" у Самарській області рф, а також два літаки на військовому аеродромі "Кача" в тимчасово окупованому Криму, пише УНН.

У рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, у ніч на 23 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та СБС ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області рф. Підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням в районі об’єкту

- повідомили у Генштабі.

Як вказано, ЛВДС "8-Н" входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС "8-Н" - ЛВДС "Стальной конь". Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії.

Також, підтверджено повторне ураження підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ лінійно-виробничої диспетчерської станції "Самара" у Самарській області рф

- зазначили у Генштабі.

Там нагадали, що це виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals.

Ступінь ураження, як вказано, уточнюється.

Окрім того, підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі "Кача", що на тимчасово окупованій території АР Крим. Ворожі засоби уразили підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України

- вказали у Генштабі.

І додали, що результати та ступінь ураження уточнюються.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського і Новокуйбишевського НПЗ, ЛВДС "Самара" у рф20.09.25, 09:59 • 10283 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Брянська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Збройні сили України
Крим
Україна