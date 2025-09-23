Генштаб підтвердив ураження двох ЛВДС у рф і ворожих літаків у Криму

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливих об’єктів російського агресора - ЛВДС "8-Н" у Брянській області рф і ЛВДС "Самара" у Самарській області рф, а також два літаки на військовому аеродромі "Кача" в тимчасово окупованому Криму, пише УНН.

У рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, у ніч на 23 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та СБС ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області рф. Підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням в районі об’єкту

Як вказано, ЛВДС "8-Н" входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС "8-Н" - ЛВДС "Стальной конь". Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії.

Також, підтверджено повторне ураження підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ лінійно-виробничої диспетчерської станції "Самара" у Самарській області рф

Там нагадали, що це виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals.

Ступінь ураження, як вказано, уточнюється.

Окрім того, підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі "Кача", що на тимчасово окупованій території АР Крим. Ворожі засоби уразили підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України