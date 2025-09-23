$41.380.13
23 сентября, 05:00
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Генштаб подтвердил поражение двух ЛПДС в рф и вражеских самолетов в Крыму

Киев • УНН

 1774 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение ЛПДС "8-Н" в Брянской области и ЛПДС "Самара" в Самарской области рф. Также поражены два самолета на военном аэродроме "Кача" в оккупированном Крыму.

Генштаб подтвердил поражение двух ЛПДС в рф и вражеских самолетов в Крыму

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важных объектов российского агрессора - ЛПДС "8-Н" в Брянской области рф и ЛПДС "Самара" в Самарской области рф, а также двух самолетов на военном аэродроме "Кача" во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

В рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения снабжения горючим и боеприпасами воинских частей оккупантов, в ночь на 23 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии и СБС ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области рф. Подтверждено попадание в насосно-компрессорную станцию с последующим возгоранием в районе объекта

- сообщили в Генштабе.

Как указано, ЛПДС "8-Н" входит в комплекс магистрального нефтепровода ЛПДС "8-Н" - ЛПДС "Стальной конь". Объект имеет стратегическое значение для обеспечения нефтепродуктами российской оккупационной армии.

Также подтверждено повторное поражение подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ линейно-производственной диспетчерской станции "Самара" в Самарской области рф

- отметили в Генштабе.

Там напомнили, что это производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals.

Степень поражения, как указано, уточняется.

Кроме того, подтверждено попадание по двум самолетам на военном аэродроме "Кача", что на временно оккупированной территории АР Крым. Вражеские средства поразили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины

- указали в Генштабе.

И добавили, что результаты и степень поражения уточняются.

"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и принуждения российской федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Генштаб подтвердил поражение Саратовского и Новокуйбышевского НПЗ, ЛПДС "Самара" в рф20.09.25, 09:59 • 10283 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Брянская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Главное управление разведки Украины
Вооруженные силы Украины
Крым
Украина