Генштаб подтвердил поражение двух ЛПДС в рф и вражеских самолетов в Крыму

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важных объектов российского агрессора - ЛПДС "8-Н" в Брянской области рф и ЛПДС "Самара" в Самарской области рф, а также двух самолетов на военном аэродроме "Кача" во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

В рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения снабжения горючим и боеприпасами воинских частей оккупантов, в ночь на 23 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии и СБС ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области рф. Подтверждено попадание в насосно-компрессорную станцию с последующим возгоранием в районе объекта

Как указано, ЛПДС "8-Н" входит в комплекс магистрального нефтепровода ЛПДС "8-Н" - ЛПДС "Стальной конь". Объект имеет стратегическое значение для обеспечения нефтепродуктами российской оккупационной армии.

Также подтверждено повторное поражение подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ линейно-производственной диспетчерской станции "Самара" в Самарской области рф

Там напомнили, что это производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals.

Степень поражения, как указано, уточняется.

Кроме того, подтверждено попадание по двум самолетам на военном аэродроме "Кача", что на временно оккупированной территории АР Крым. Вражеские средства поразили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины