Генштаб подтвердил поражение Саратовского и Новокуйбышевского НПЗ, ЛПДС "Самара" в рф
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Саратовского НПЗ, Новокуйбышевского НПЗ и ЛПДС "Самара" в ночь на 20 сентября 2025 года. Эти объекты обеспечивают значительную часть нефтепереработки и экспорта нефти рф.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение стратегических объектов российского агрессора - по Саратовскому НПЗ, Новокуйбышевскому НПЗ, ЛПДС "Самара" в рф, пишет УНН.
В ночь на 20 сентября 2025 года подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, под общим руководством Генерального штаба ВС Украины, нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу (г. Саратов, Саратовская область, рф)
Саратовский НПЗ, как указано, обеспечивает ориентировочно 2,54% от общего объема нефтепереработки в рф (более 7 млн тонн нефти ежегодно).
"В районе цели подтверждены взрывы и масштабный пожар. Окончательные результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.
Также 20 сентября подразделения Сил беспилотных систем поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод (г. Новокуйбышевск, Самарская область, рф)
Новокуйбышевский НПЗ, как указано, обеспечивает переработку более 8,8 млн тонн нефти в год).
"По предварительной информации, в результате поражения на объекте зафиксированы взрывы и возгорание. Детали уточняются", - сказано в сообщении.
Кроме того, подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины осуществлено огневое поражение по объекту магистральной транспортной инфраструктуры - линейно-производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Самара" (н.п. Просвет, Самарская область, рф)
Как указано, ЛПДС "Самара" - производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals (до 50% от общего объема экспорта РФ).
Результаты поражения уточняются.
Все пораженные объекты задействованы в обеспечении вооруженных сил РФ.