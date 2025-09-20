Генштаб подтвердил поражение Саратовского и Новокуйбышевского НПЗ, ЛПДС "Самара" в рф

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение стратегических объектов российского агрессора - по Саратовскому НПЗ, Новокуйбышевскому НПЗ, ЛПДС "Самара" в рф, пишет УНН.

- сообщили в Генштабе.

В ночь на 20 сентября 2025 года подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, под общим руководством Генерального штаба ВС Украины, нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу (г. Саратов, Саратовская область, рф)

Саратовский НПЗ, как указано, обеспечивает ориентировочно 2,54% от общего объема нефтепереработки в рф (более 7 млн тонн нефти ежегодно).

"В районе цели подтверждены взрывы и масштабный пожар. Окончательные результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

- отметили в Генштабе.

Также 20 сентября подразделения Сил беспилотных систем поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод (г. Новокуйбышевск, Самарская область, рф)

Новокуйбышевский НПЗ, как указано, обеспечивает переработку более 8,8 млн тонн нефти в год).

"По предварительной информации, в результате поражения на объекте зафиксированы взрывы и возгорание. Детали уточняются", - сказано в сообщении.

Кроме того, подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины осуществлено огневое поражение по объекту магистральной транспортной инфраструктуры - линейно-производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Самара" (н.п. Просвет, Самарская область, рф)