04:00 • 15942 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 27339 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 34831 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 29650 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 36238 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 48998 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 30006 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 40378 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 39993 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 50302 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Генштаб підтвердив ураження Саратовського і Новокуйбишевського НПЗ, ЛВДС "Самара" у рф

Київ • УНН

 • 406 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського НПЗ, Новокуйбишевського НПЗ та ЛВДС "Самара" у ніч на 20 вересня 2025 року. Ці об'єкти забезпечують значну частину нафтопереробки та експорту нафти рф.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського і Новокуйбишевського НПЗ, ЛВДС "Самара" у рф

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження стратегічних об’єктів російського агресора - по Саратовському НПЗ у саратовській області, Новокуйбишевському НПЗ, ЛВДС "Самара" у самарській області рф, пише УНН.

У ніч на 20 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, під загальним керівництвом Генерального штабу ЗС України, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу (м. Саратов, Саратовська область, рф)

- повідомили у Генштабі.

Саратовський НПЗ, як вказано, забезпечує орієнтовно 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в рф (понад 7 млн тонн нафти щорічно).

"У районі цілі підтверджено вибухи та масштабну пожежу. Остаточні результати ураження уточнюються", - ідеться у повідомленні.

Також 20 вересня підрозділи Сил безпілотних систем вразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод (м. Новокуйбишевськ, Самарська область, рф)

- зазначили у Генштабі.

Новокуйбишевський НПЗ, як вказано, забезпечує переробку понад 8,8 млн тонн нафти на рік).

Невідомі дрони атакують саратов: пролунало щонайменше 11 вибухів20.09.25, 02:42 • 3360 переглядiв

"За попередньою інформацією, в результаті ураження на об'єкті зафіксовано вибухи та займання. Деталі уточнюються", - сказано у повідомленні.

Крім того, підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України здійснено вогневе ураження по об’єкту магістральної транспортної інфраструктури - лінійно-виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Самара" (н.п. Просвєт, Самарська область, рф)

- зазначили у Генштабі.

Як вказано, ЛВДС "Самара" - виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals (до 50% від загального об’єму експорту рф).

Самарська область під атакою БпЛА: вибухи лунають біля нафтопереробного заводу20.09.25, 05:55 • 15779 переглядiв

Результати ураження уточнюються.

"Усі уражені об'єкти задіяні у забезпеченні збройних сил рф", - ідеться у повідомленні.

"Сили оборони України системно реалізують заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора. Зокрема це підрив логістичних можливостей рф у секторі нафтопереробки та порушення систем забезпечення збройних сил рф пально-мастильними матеріалами. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
Генеральний штаб Збройних сил України