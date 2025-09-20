Генштаб підтвердив ураження Саратовського і Новокуйбишевського НПЗ, ЛВДС "Самара" у рф
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського НПЗ, Новокуйбишевського НПЗ та ЛВДС "Самара" у ніч на 20 вересня 2025 року. Ці об'єкти забезпечують значну частину нафтопереробки та експорту нафти рф.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження стратегічних об’єктів російського агресора - по Саратовському НПЗ у саратовській області, Новокуйбишевському НПЗ, ЛВДС "Самара" у самарській області рф, пише УНН.
У ніч на 20 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, під загальним керівництвом Генерального штабу ЗС України, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу (м. Саратов, Саратовська область, рф)
Саратовський НПЗ, як вказано, забезпечує орієнтовно 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в рф (понад 7 млн тонн нафти щорічно).
"У районі цілі підтверджено вибухи та масштабну пожежу. Остаточні результати ураження уточнюються", - ідеться у повідомленні.
Також 20 вересня підрозділи Сил безпілотних систем вразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод (м. Новокуйбишевськ, Самарська область, рф)
Новокуйбишевський НПЗ, як вказано, забезпечує переробку понад 8,8 млн тонн нафти на рік).
"За попередньою інформацією, в результаті ураження на об'єкті зафіксовано вибухи та займання. Деталі уточнюються", - сказано у повідомленні.
Крім того, підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України здійснено вогневе ураження по об’єкту магістральної транспортної інфраструктури - лінійно-виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Самара" (н.п. Просвєт, Самарська область, рф)
Як вказано, ЛВДС "Самара" - виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals (до 50% від загального об’єму експорту рф).
Результати ураження уточнюються.
"Усі уражені об'єкти задіяні у забезпеченні збройних сил рф", - ідеться у повідомленні.
"Сили оборони України системно реалізують заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора. Зокрема це підрив логістичних можливостей рф у секторі нафтопереробки та порушення систем забезпечення збройних сил рф пально-мастильними матеріалами. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.