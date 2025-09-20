Невідомі дрони атакують саратов: пролунало щонайменше 11 вибухів
Київ • УНН
У саратовській області рф зафіксовано серію атак невідомих безпілотників, місцеві жителі повідомляють про щонайменше 11 вибухів. Губернатор роман бусаргін заявив про загрозу БпЛА, а під ударом, ймовірно, перебуває нафтопереробний завод.
Деталі
Мешканці отримують попередження про небезпеку та заклики дотримуватися заходів безпеки. Джерела повідомляють, що нові групи безпілотників перебувають на підльоті до міста.
Від міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БпЛА. Локально у місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені у повну готовність
Попередньо, за даними місцевих, під ударом перебуває нафтопереробний завод.
Нагадаємо
Нещодавно далекобійні дрони СБУ влаштували "бавовну" на одному з найбільших у рф нафтопереробних і нафтохімічних заводів - "Газпром нефтехим Салават". Безпілотники уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4, яка очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут.
