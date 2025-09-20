$41.250.05
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 15540 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 16532 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 20431 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 32881 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 23353 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 30743 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 37893 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 43284 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 59496 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Невідомі дрони атакують саратов: пролунало щонайменше 11 вибухів

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У саратовській області рф зафіксовано серію атак невідомих безпілотників, місцеві жителі повідомляють про щонайменше 11 вибухів. Губернатор роман бусаргін заявив про загрозу БпЛА, а під ударом, ймовірно, перебуває нафтопереробний завод.

Невідомі дрони атакують саратов: пролунало щонайменше 11 вибухів

У саратовській області рф зафіксовано серію атак невідомих безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про щонайменше 11 вибухів у небі над містом. Про це пише УНН із посиланням на російські канали та губернатора романа бусаргіна.

Деталі

Мешканці отримують попередження про небезпеку та заклики дотримуватися заходів безпеки. Джерела повідомляють, що нові групи безпілотників перебувають на підльоті до міста.

Від міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БпЛА. Локально у місцях можливої ​​загрози можуть працювати системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені у повну готовність

- заявив губернатор.

Попередньо, за даними місцевих, під ударом перебуває нафтопереробний завод. 

Нагадаємо

Нещодавно далекобійні дрони СБУ влаштували "бавовну" на одному з найбільших у рф нафтопереробних і нафтохімічних заводів - "Газпром нефтехим Салават". Безпілотники уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4, яка очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут.

рф близька до скорочення видобутку нафти, "транснефть" почала попереджати виробників - Reuters16.09.25, 16:58 • 3186 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Служба безпеки України