18:48 • 8860 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 15701 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 16659 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 20573 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 33029 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 23395 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 30795 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 37913 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 43324 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 59541 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Неизвестные дроны атакуют саратов: прозвучало не менее 11 взрывов

Киев • УНН

 • 56 просмотра

В саратовской области рф зафиксирована серия атак неизвестных беспилотников, местные жители сообщают о не менее 11 взрывах. Губернатор роман бусаргин заявил об угрозе БПЛА, а под ударом, вероятно, находится нефтеперерабатывающий завод.

Неизвестные дроны атакуют саратов: прозвучало не менее 11 взрывов

В саратовской области рф зафиксирована серия атак неизвестных беспилотников. Местные жители сообщают о по меньшей мере 11 взрывах в небе над городом. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские каналы и губернатора романа бусаргина.

Подробности

Жители получают предупреждения об опасности и призывы соблюдать меры безопасности. Источники сообщают, что новые группы беспилотников находятся на подлете к городу.

От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность

- заявил губернатор.

Предварительно, по данным местных, под ударом находится нефтеперерабатывающий завод. 

Напомним

Недавно дальнобойные дроны СБУ устроили "хлопок" на одном из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов - "Газпром нефтехим Салават". Беспилотники поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4, которая очищает нефть от воды и солей, а затем превращает ее в бензин, дизель, керосин и мазут.

Вероника Марченко

Война в Украине
Служба безопасности Украины