Неизвестные дроны атакуют саратов: прозвучало не менее 11 взрывов
Киев • УНН
В саратовской области рф зафиксирована серия атак неизвестных беспилотников, местные жители сообщают о не менее 11 взрывах. Губернатор роман бусаргин заявил об угрозе БПЛА, а под ударом, вероятно, находится нефтеперерабатывающий завод.
Подробности
Жители получают предупреждения об опасности и призывы соблюдать меры безопасности. Источники сообщают, что новые группы беспилотников находятся на подлете к городу.
От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность
Предварительно, по данным местных, под ударом находится нефтеперерабатывающий завод.
Напомним
Недавно дальнобойные дроны СБУ устроили "хлопок" на одном из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов - "Газпром нефтехим Салават". Беспилотники поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4, которая очищает нефть от воды и солей, а затем превращает ее в бензин, дизель, керосин и мазут.
