Эксклюзив
14:08 • 192 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
12:18 • 6810 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto
10:17 • 16804 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 29615 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 18306 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 29871 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 30145 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 15397 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 34963 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
16 сентября, 06:54 • 23395 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
рф близка к сокращению добычи нефти, "транснефть" начала предупреждать производителей - Reuters

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Российский нефтепроводный монополист «транснефть» предупредил производителей о возможном сокращении добычи нефти. Это связано с атаками беспилотников, которые сократили нефтеперерабатывающие мощности россии почти на пятую часть.

рф близка к сокращению добычи нефти, "транснефть" начала предупреждать производителей - Reuters

Российский нефтепроводный монополист "транснефть" предупредила производителей о возможности сокращения добычи после атак беспилотников на критически важные экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы, со ссылкой на три источника в отрасли во вторник сообщило Reuters, пишет УНН.

Детали

За последнее десятилетие доходы от нефти и газа составляли от трети до половины всех доходов федерального бюджета россии, что делает этот сектор важнейшим источником финансирования для правительства.

Как отмечает издание со ссылкой на представителей украинских военных и источники в российской промышленности, беспилотники поразили по меньшей мере 10 нефтеперерабатывающих заводов, сократив нефтеперерабатывающие мощности россии почти на пятую часть, и повредили ведущие порты на Балтийском море – усть-лугу и приморск.

Российские власти публично не комментировали масштабы ущерба или влияния на добычу и экспорт.

Однако "транснефть", на долю которой приходится более 80% всей добываемой в россии нефти, в последние дни ограничила возможности нефтяных компаний по хранению нефти в своей трубопроводной системе, сообщили агентству Reuters два отраслевых источника, близкие к российским нефтяным компаниям.

"транснефть" также предупредила производителей, что, возможно, придется принимать меньше нефти, если ее инфраструктура получит дальнейшие повреждения, сообщили два источника.

Эти атаки могут в конечном итоге заставить россию, на долю которой приходится 9% мировой добычи нефти, сократить добычу, сообщили два источника и третий источник, знакомый с работой нефтеперекачивающих компаний.

"транснефть" не ответила на запросы о комментариях.

приморск, как отмечается, после поражения частично возобновил работу в субботу, хотя, по словам двух источников, пока неясно, сколько времени потребуется для завершения полного ремонта.

По данным отраслевых источников, россия уже потеряла часть экспортных мощностей экспорта нефти после очередной атаки беспилотников на нефтяной терминал в усть-луге на Балтийском море в августе.

"Способность россии наращивать добычу нефти сейчас находится под угрозой из-за ограниченных мощностей хранения", - говорится в аналитической записке американского банка J.P. Morgan.

Остановки работы НПЗ, в свою очередь, также будут оказывать давление на добычу из-за перегрузки хранилищ нефти из-за снижения объемов переработки, пишет Goldman Sachs.

Оба банка заявили, что добыча снизится лишь незначительно, поскольку азиатские покупатели по-прежнему заинтересованы в российской нефти.

Юлия Шрамко

