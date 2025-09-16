рф близька до скорочення видобутку нафти, "транснефть" почала попереджати виробників - Reuters

Російський нафтопровідний монополіст "транснефть" попередила виробників про можливість скорочення видобутку після атак безпілотників на критично важливі експортні порти та нафтопереробні заводи, з посиланням на три джерела у галузі у вівторок повідомило Reuters, пише УНН.

Деталі

За останнє десятиліття доходи від нафти та газу становили від третини до половини всіх доходів федерального бюджету росії, що робить цей сектор найважливішим джерелом фінансування для уряду.

Як зазначає видання з посиланням на представників українських військових та джерела у російській промисловості, безпілотники вразили щонайменше 10 нафтопереробних заводів, скоротивши нафтопереробні потужності росії майже на п'яту частину, та пошкодили провідні порти на Балтійському морі - усть-лугу та приморськ.

Російська влада публічно не коментувала масштаби збитків або впливу на видобуток та експорт.

Однак "транснефть", на частку якої припадає понад 80% усієї нафти, що видобувається в росії, в останні дні обмежила можливості нафтових компаній зі зберігання нафти у своїй трубопровідній системі, повідомили агентству Reuters два галузеві джерела, близькі до російських нафтових компаній.

"транснефть" також попередила виробників, що, можливо, доведеться приймати менше нафти, якщо її інфраструктура отримає подальші збитки, повідомили два джерела.

Ці атаки можуть зрештою змусити росію, на частку якої припадає 9% світового видобутку нафти, скоротити видобуток, повідомили два джерела і третє джерело, знайоме з роботою нафтоперекачувальних компаній.

"транснефть" не відповіла на запити про коментарі.

приморськ, як зазначається, після ураження частково відновив роботу в суботу, хоча, за словами двох джерел, поки що неясно, скільки часу потрібно для завершення повного ремонту.

За даними галузевих джерел, росія вже втратила частину експортних потужностей експорту нафти після чергової атаки безпілотників на нафтовий термінал в усть-лузі на Балтійському морі в серпні.

"Здатність росії нарощувати видобуток нафти зараз перебуває під загрозою через обмежені потужності зберігання", - ідеться в аналітичній записці американського банку J.P. Morgan.

Зупинки роботи НПЗ, своєю чергою, також чинитимуть тиск на видобуток через перевантаження сховищ нафти через зниження обсягів переробки, пише Goldman Sachs.

Обидва банки заявили, що видобуток знизиться лише незначно, оскільки азійські покупці, як і раніше, зацікавлені в російській нафті.

