12:18
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto
10:17 • 16287 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 28944 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 17945 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 29352 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 29757 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 15321 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 34683 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
16 вересня, 06:54 • 23369 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 60561 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

рф близька до скорочення видобутку нафти, "транснефть" почала попереджати виробників - Reuters

Київ • УНН

 96 перегляди

Російський нафтопровідний монополіст "транснефть" попередив виробників про можливе скорочення видобутку нафти. Це пов'язано з атаками безпілотників, які скоротили нафтопереробні потужності росії майже на п'яту частину.

Російський нафтопровідний монополіст "транснефть" попередила виробників про можливість скорочення видобутку після атак безпілотників на критично важливі експортні порти та нафтопереробні заводи, з посиланням на три джерела у галузі у вівторок повідомило Reuters, пише УНН.

Деталі

За останнє десятиліття доходи від нафти та газу становили від третини до половини всіх доходів федерального бюджету росії, що робить цей сектор найважливішим джерелом фінансування для уряду.

Як зазначає видання з посиланням на представників українських військових та джерела у російській промисловості, безпілотники вразили щонайменше 10 нафтопереробних заводів, скоротивши нафтопереробні потужності росії майже на п'яту частину, та пошкодили провідні порти на Балтійському морі - усть-лугу та приморськ.

Російська влада публічно не коментувала масштаби збитків або впливу на видобуток та експорт.

Однак "транснефть", на частку якої припадає понад 80% усієї нафти, що видобувається в росії, в останні дні обмежила можливості нафтових компаній зі зберігання нафти у своїй трубопровідній системі, повідомили агентству Reuters два галузеві джерела, близькі до російських нафтових компаній.

"транснефть" також попередила виробників, що, можливо, доведеться приймати менше нафти, якщо її інфраструктура отримає подальші збитки, повідомили два джерела.

Ці атаки можуть зрештою змусити росію, на частку якої припадає 9% світового видобутку нафти, скоротити видобуток, повідомили два джерела і третє джерело, знайоме з роботою нафтоперекачувальних компаній.

"транснефть" не відповіла на запити про коментарі.

приморськ, як зазначається, після ураження частково відновив роботу в суботу, хоча, за словами двох джерел, поки що неясно, скільки часу потрібно для завершення повного ремонту.

За даними галузевих джерел, росія вже втратила частину експортних потужностей експорту нафти після чергової атаки безпілотників на нафтовий термінал в усть-лузі на Балтійському морі в серпні.

"Здатність росії нарощувати видобуток нафти зараз перебуває під загрозою через обмежені потужності зберігання", - ідеться в аналітичній записці американського банку J.P. Morgan.

Зупинки роботи НПЗ, своєю чергою, також чинитимуть тиск на видобуток через перевантаження сховищ нафти через зниження обсягів переробки, пише Goldman Sachs.

Обидва банки заявили, що видобуток знизиться лише незначно, оскільки азійські покупці, як і раніше, зацікавлені в російській нафті.

Нафта стабілізувалася в ціні на тлі зважування ринком ризиків поставок з рф та рішення США щодо ставки16.09.25, 12:53 • 1830 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
JPMorgan Chase
Reuters