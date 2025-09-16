Нафта стабілізувалася в ціні на тлі зважування ринком ризиків поставок з рф та рішення США щодо ставки

$41.280.03
Ексклюзив
09:54 • 204 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 3972 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 11054 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 10492 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 20815 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54 • 21036 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 54692 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 64741 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 46024 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 46697 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ізраїль розпочав наземний наступ на місто Газа для знищення ХАМАС - Axios15 вересня, 23:56 • 7924 перегляди
Російські медіа розповсюджують фейки про використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" - ЦПДPhoto16 вересня, 00:27 • 15651 перегляди
Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження16 вересня, 02:28 • 10446 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"07:02 • 12264 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico07:25 • 16214 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру08:08 • 11065 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
07:30 • 20825 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 30377 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 56246 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олег Синєгубов
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Польща
Київська область
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 37745 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 37532 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 42652 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 48248 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 98214 перегляди
БМ-30 «Смерч»
Шахед-136
Financial Times
Fox News
Facebook

Нафта стабілізувалася в ціні на тлі зважування ринком ризиків поставок з рф та рішення США щодо ставки

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Ціни на нафту у вівторок залишалися стабільними. Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,3% до $67,24 за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate знизилася на 0,3%.

Нафта стабілізувалася в ціні на тлі зважування ринком ризиків поставок з рф та рішення США щодо ставки

Ціни на нафту у вівторок залишалися стабільними, на тлі того, як ринки оцінювали потенційні перебої з постачаннями з росії після атак безпілотників на її НПЗ та перспективу зниження процентної ставки Центробанку США, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

На 08:19 за Гринвічем (11:19 за Києвом) ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 20 центів, або 0,3%, до $67,24 за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилася на 19 центів, також на 0,3%. У понеділок ціна на нафту марки Brent зросла на 45 центів до $67,44, а ціна на нафту WTI зросла на 61 цент до $63,30.

"Атака на такий експортний термінал, як приморськ, спрямована, швидше, на обмеження можливостей росії продавати свою нафту за кордоном, що впливає на експортні ринки", - заявили аналітики JP Morgan.

За оцінками Goldman Sachs, ураження вплинули на російські нафтопереробні потужності обсягом близько 300 000 барелів на добу у серпні та з початку місяця.

"Хоча невизначеність щодо додаткових мит і додаткових санкцій залишається високою, ми припускаємо лише незначне зниження видобутку в росії, на тлі того, як азійські покупці продовжують сигналізувати про готовність імпортувати російську нафту", - заявив банк.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у понеділок заявив, що уряд не вводитиме додаткові мита на китайські товари, щоб спонукати Китай припинити закупівлю російської нафти, якщо тільки європейські країни не введуть власні мита на Китай та Індію, найбільших покупців російської нафти.

США не накладатимуть мита на Китай через російську нафту без Європи - міністр16.09.25, 08:54

Інвестори також стежать за засіданням Федеральної резервної системи США 16-17 вересня, на якому, як очікується, банк знизить процентні ставки.

Хоча зниження вартості запозичень зазвичай стимулює попит на паливо, аналітики обережно оцінюють стан економіки США в цілому.

Ринки також враховували можливість скорочення запасів нафти в США минулого тижня.

Запаси нафти в США, імовірно, скоротилися на 6,4 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 12 вересня, після зростання на 3,9 мільйона барелів тижнем раніше, повідомив у клієнтській записці енергетичний стратег Macquarie Group Волт Чанселлор.

Опитування Reuters, проведене в понеділок, показало, що аналітики очікували на зниження запасів нафти і бензину в США минулого тижня, тоді як запаси дистилятів, імовірно, зросли.

Юлія Шрамко

