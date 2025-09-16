Нафта стабілізувалася в ціні на тлі зважування ринком ризиків поставок з рф та рішення США щодо ставки

Ціни на нафту у вівторок залишалися стабільними, на тлі того, як ринки оцінювали потенційні перебої з постачаннями з росії після атак безпілотників на її НПЗ та перспективу зниження процентної ставки Центробанку США, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

На 08:19 за Гринвічем (11:19 за Києвом) ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 20 центів, або 0,3%, до $67,24 за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилася на 19 центів, також на 0,3%. У понеділок ціна на нафту марки Brent зросла на 45 центів до $67,44, а ціна на нафту WTI зросла на 61 цент до $63,30.

"Атака на такий експортний термінал, як приморськ, спрямована, швидше, на обмеження можливостей росії продавати свою нафту за кордоном, що впливає на експортні ринки", - заявили аналітики JP Morgan.

За оцінками Goldman Sachs, ураження вплинули на російські нафтопереробні потужності обсягом близько 300 000 барелів на добу у серпні та з початку місяця.

"Хоча невизначеність щодо додаткових мит і додаткових санкцій залишається високою, ми припускаємо лише незначне зниження видобутку в росії, на тлі того, як азійські покупці продовжують сигналізувати про готовність імпортувати російську нафту", - заявив банк.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у понеділок заявив, що уряд не вводитиме додаткові мита на китайські товари, щоб спонукати Китай припинити закупівлю російської нафти, якщо тільки європейські країни не введуть власні мита на Китай та Індію, найбільших покупців російської нафти.

США не накладатимуть мита на Китай через російську нафту без Європи - міністр

Інвестори також стежать за засіданням Федеральної резервної системи США 16-17 вересня, на якому, як очікується, банк знизить процентні ставки.

Хоча зниження вартості запозичень зазвичай стимулює попит на паливо, аналітики обережно оцінюють стан економіки США в цілому.

Ринки також враховували можливість скорочення запасів нафти в США минулого тижня.

Запаси нафти в США, імовірно, скоротилися на 6,4 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 12 вересня, після зростання на 3,9 мільйона барелів тижнем раніше, повідомив у клієнтській записці енергетичний стратег Macquarie Group Волт Чанселлор.

Опитування Reuters, проведене в понеділок, показало, що аналітики очікували на зниження запасів нафти і бензину в США минулого тижня, тоді як запаси дистилятів, імовірно, зросли.