США не накладатимуть мита на Китай через російську нафту без Європи - міністр

15 вересня, 17:38 • 36121 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 47709 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
15 вересня, 14:18 • 34355 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
15 вересня, 12:27 • 38538 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
15 вересня, 09:58 • 38473 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
15 вересня, 05:44 • 68145 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 41496 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 34336 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
14 вересня, 13:13 • 37647 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 60809 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Сили Оборони зірвали спробу диверсії ворога в районі Ямполя на Донеччині15 вересня, 20:35 • 4360 перегляди
курськ під масованим нальотом безпілотників: у місті лунають вибухи15 вересня, 21:30 • 7596 перегляди
Потужні вибухи лунають у Запоріжжі: що відомо15 вересня, 21:40 • 6080 перегляди
Зустріч лукашенка з гауляйтером Херсонщини: МЗС України звинуватили білорусь у порушенні міжнародного праваPhoto15 вересня, 22:25 • 7272 перегляди
Відомо про одного загиблого та семеро поранених: деталі масованого удару по ЗапоріжжюVideo15 вересня, 22:34 • 12413 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 16668 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 42911 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 46969 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 40432 перегляди
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 30480 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 30792 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 36403 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 42265 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 92153 перегляди
США не накладатимуть мита на Китай через російську нафту без Європи - міністр

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США не вводитимуть додаткові мита на китайські товари для припинення закупівель російської нафти, якщо європейські країни не запровадять високих мит для Китаю та Індії. Бессент наголосив на необхідності активнішої ролі Європи у скороченні російських нафтових доходів та припиненні війни в Україні.

США не накладатимуть мита на Китай через російську нафту без Європи - міністр

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у понеділок, що адміністрація американського президента Дональда Трампа не вводитиме додаткові мита на китайські товари, щоб зупинити закупівлю Китаєм російської нафти, якщо європейські країни не запровадять високих мит на Китай та Індію, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Бессент в інтерв'ю заявив, що європейським країнам необхідно відігравати активнішу роль у скороченні російських нафтових доходів та припиненні війни в Україні.

"Ми очікуємо, що європейці зроблять свій внесок, і ми не рухатимемося вперед без європейців", - сказав Бессент, відповідаючи на запитання про те, чи введуть США мито на китайські товари, пов'язані з російською нафтою, після того, як президент Дональд Трамп ввів додаткові 25% мита на імпорт.

ЄС розглядає санкції проти компаній в Індії та Китаї після вимог Трампа щодо російської нафти - Bloomberg15.09.25, 17:23 • 2900 переглядiв

Бессент заявив, що на переговорах з китайськими офіційними особами в Мадриді з питань торгівлі і TikTok він вказав на те, що США ввели мито на індійські товари, і що Трамп закликає європейські країни ввести мита обсягом від 50% до 100% для Китаю та Індії, щоб позбавити росію доходів від нафти.

Він заявив, що китайська сторона відповіла, що закупівля нафти - це "суверенна справа".

Бессент розкритикував закупівлі російської нафти деякими європейськими країнами, тоді як інші купують нафтопродукти, перероблені в Індії з російської нафти, закупленої за зниженими цінами, заявивши, що вони допомагають фінансувати конфлікт у себе під носом.

"Я гарантую вам, що якщо Європа введе суттєві вторинні мита для покупців російської нафти, війна закінчиться через 60 або 90 днів", оскільки це позбавить москву основного джерела доходів, сказав Бессент.

Очільник Мінфіну США заявив, що введення мит на індійські товари через закупівлі російської нафти призвело до "суттєвого прогресу" у переговорах з Індією. Нью-Делі та Вашингтон проведуть у вівторок черговий раунд переговорів із США на тлі нещодавнього пом'якшення риторики між Трампом та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Бессент заявив, що США готові співпрацювати з європейськими країнами для розгляду питання щодо посилення санкцій щодо російських компаній, включаючи такі великі нафтові компанії, як "роснефть" і "лукойл", а також заходів щодо підготовки до більш активного використання російських суверенних активів, заморожених після вторгнення рф в Україну у 2022 році.

Цього можна досягти шляхом вилучення невеликих частин із 300 мільярдів доларів заморожених активів для початку або розміщення їх у спеціальному фонді, який міг би служити заставою за кредитом Україні, сказав він.

США тиснуть на G7 щодо вторинних санкцій проти Китаю та Індії та конфіскації заморожених активів рф - Bloomberg13.09.25, 02:49 • 5470 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Індія
Нарендра Моді
Мадрид
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна