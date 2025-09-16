США не накладатимуть мита на Китай через російську нафту без Європи - міністр

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у понеділок, що адміністрація американського президента Дональда Трампа не вводитиме додаткові мита на китайські товари, щоб зупинити закупівлю Китаєм російської нафти, якщо європейські країни не запровадять високих мит на Китай та Індію, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Бессент в інтерв'ю заявив, що європейським країнам необхідно відігравати активнішу роль у скороченні російських нафтових доходів та припиненні війни в Україні.

"Ми очікуємо, що європейці зроблять свій внесок, і ми не рухатимемося вперед без європейців", - сказав Бессент, відповідаючи на запитання про те, чи введуть США мито на китайські товари, пов'язані з російською нафтою, після того, як президент Дональд Трамп ввів додаткові 25% мита на імпорт.

Бессент заявив, що на переговорах з китайськими офіційними особами в Мадриді з питань торгівлі і TikTok він вказав на те, що США ввели мито на індійські товари, і що Трамп закликає європейські країни ввести мита обсягом від 50% до 100% для Китаю та Індії, щоб позбавити росію доходів від нафти.

Він заявив, що китайська сторона відповіла, що закупівля нафти - це "суверенна справа".

Бессент розкритикував закупівлі російської нафти деякими європейськими країнами, тоді як інші купують нафтопродукти, перероблені в Індії з російської нафти, закупленої за зниженими цінами, заявивши, що вони допомагають фінансувати конфлікт у себе під носом.

"Я гарантую вам, що якщо Європа введе суттєві вторинні мита для покупців російської нафти, війна закінчиться через 60 або 90 днів", оскільки це позбавить москву основного джерела доходів, сказав Бессент.

Очільник Мінфіну США заявив, що введення мит на індійські товари через закупівлі російської нафти призвело до "суттєвого прогресу" у переговорах з Індією. Нью-Делі та Вашингтон проведуть у вівторок черговий раунд переговорів із США на тлі нещодавнього пом'якшення риторики між Трампом та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Бессент заявив, що США готові співпрацювати з європейськими країнами для розгляду питання щодо посилення санкцій щодо російських компаній, включаючи такі великі нафтові компанії, як "роснефть" і "лукойл", а також заходів щодо підготовки до більш активного використання російських суверенних активів, заморожених після вторгнення рф в Україну у 2022 році.

Цього можна досягти шляхом вилучення невеликих частин із 300 мільярдів доларів заморожених активів для початку або розміщення їх у спеціальному фонді, який міг би служити заставою за кредитом Україні, сказав він.

