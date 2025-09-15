$41.280.03
ЄС розглядає санкції проти компаній в Індії та Китаї після вимог Трампа щодо російської нафти - Bloomberg

Київ • УНН

 • 346 перегляди

Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти компаній в Індії та Китаї, які сприяють торгівлі російською нафтою, у межах нового пакету обмежень. США пропонують мита до 100% для Китаю та Індії, а також торкнуться російських нафтових компаній.

ЄС розглядає санкції проти компаній в Індії та Китаї після вимог Трампа щодо російської нафти - Bloomberg

Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти компаній в Індії та Китаї, які сприяють торгівлі нафтою росією, у межах майбутнього пакету нових обмежень, з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп заявив на вихідних, що готовий запровадити "серйозні" санкції проти російської нафти, якщо європейські країни наслідуватимуть його приклад. Санкції будуть спрямовані на торгівлю енергоносіями, яка має вирішальне значення для фінансування війни глави кремля володимира путіна з Україною, зокрема, на покупців із Китаю та Індії.

У ЄС відповіли Трампу, що поступово відмовляються від російського палива15.09.25, 15:45 • 1360 переглядiв

Як зазначає видання, натиск США покладає тягар відповідальності на Європу, яка відклала відмову від російського газу до 2027 року і надала таким країнам, які не мають виходу до моря, як Угорщина та Словаччина, тимчасові виключення зі своїх нафтових санкцій проти росії. Проте частка московської нафти в імпорті ЄС впала приблизно до 3% минулого року з 27% до війни після набуття чинності санкцій з 2022 року.

Наразі ЄС обмірковує 19-й пакет санкцій проти росії, який може торкнутися близько півдюжини російських банків та енергетичних компаній, а також російських платіжних систем та системи кредитних карток, криптовалютних бірж та ввести додаткові обмеження на торгівлю нафтою, як повідомляло агентство Bloomberg раніше.

Пропозиція США, представлена ​​членам "Групи семи" минулого тижня, включає мита до 100% для Китаю та Індії. Вона також торкнеться російських нафтових компаній і мереж, які дозволяють москві транспортувати нафту і отримувати прибуток від торгівлі.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, представники G7 працюють над проектом заходів найближчими тижнями.

По суті, дії США спрямовані на посилення позиції щодо росії, про що просили Україна та Європа, водночас налаштовуючи ЄС проти Пекіна. Брюссель і європейські столиці, можливо, не зацікавлені в загостренні відносин з Китаєм з огляду на залежність блоку від великого ринку цієї азіатської країни, особливо після введення мит на ринку США, пише видання. ЄС також прагне укласти торговельну угоду з Індією.

ЄС також має знайти спосіб подолати опір деяких своїх держав-членів, зокрема Угорщини та Словаччини, які висловлюють стурбованість щодо вартості переходу на альтернативні поставки нафти. За словами іншого джерела, знайомого із ситуацією, ЄС може розглянути різні заходи для вирішення цих проблем після скасування пільг для цих країн.

Раніше цього року ЄС погодився заборонити імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської нафти. Це торкнеться деяких компаній в Індії та Туреччині, які імпортують великі обсяги російської нафти та експортують дизельне паливо та інші види палива до блоку.

Як пише видання, послання Трампа ставить ідеологічного союзника президента США прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в особливо скрутне становище. Угорський лідер подвоїв ставки на імпорт російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення москви в Україну та користується тимчасовим виключенням у межах ЄС, зокрема, щодо імпорту нафти. Угорщина також зробила ставку на китайські інвестиції, особливо в автомобільний сектор та сектор акумуляторів, що робить підтримку Орбаном нових мит ЄС для Пекіна непростим завданням, зауважує видання.

Угорський уряд сподівається, що з погроз Трампа нічого не вийде, враховуючи, що інші європейські країни також можуть бути не зацікавлені у введенні мит проти Китаю, а США, можливо, не підуть на це самостійно, повідомив високопоставлений угорський чиновник.

Водночас є ознаки того, що Угорщина, яка також є брамою для імпорту російських енергоносіїв до Словаччини, вивчає можливості дистанціювання від росії на тлі уражень російської нафтової інфраструктури, пише видання.

Минулого тижня Угорщина підписала 10-річну угоду з Shell Plc на 2 мільярди кубічних метрів природного газу - значною мірою символічний обсяг, враховуючи, що споживання Угорщиною у багато разів перевищує цей обсяг щорічно. Орбан також відвідав Об'єднані Арабські Емірати та Катар у п'ятницю, щоб обговорити питання енергетики.

Угорський чиновник заявив, що попередні зусилля з диверсифікації, включаючи угоду про імпорт газу з Азербайджану та імпорт нафти трубопроводом через Хорватію, зараз стають у пригоді.

Чи матиме Орбан час "відпочити" від своєї російської залежності, є ключовим питанням, вважає Андраш Деак, дослідник із Національного університету державної служби в Будапешті.

Він провів паралелі з рішенням США на початку російсько-української війни запровадити санкції проти російського нафтопереробного заводу NIS сусідньої Сербії, навіть попри те, що Белграду з того часу вдалося досягти кількох відстрочок в останню хвилину. Аналогічні санкції проти угорських імпортерів російських енергоносіїв, таких як Mol Nyrt., якій також належить єдиний словацький НПЗ, можуть завдати серйозної шкоди Угорщині, сказав він.

"США дійсно можуть поставити шах і мат Орбану щодо російської енергії - якщо захочуть, - сказав Деак. - Питання полягає в тому, чи пропонують відносини Трампа та Орбана реальний захист Угорщині, якщо дійде до критичного моменту".

Трамп не посилав сигналу про те, що Угорщина повинна припинити купувати російську нафту - Сіярто08.09.25, 18:35 • 4671 перегляд

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Володимир Путін
Свіфт
G7
Bloomberg
Дональд Трамп
Індія
Європейський Союз
Азербайджан
Сербія
Хорватія
Катар
Словаччина
Об'єднані Арабські Емірати
Китай
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна
Віктор Орбан