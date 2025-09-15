ЕС рассматривает санкции против компаний в Индии и Китае после требований Трампа по российской нефти - Bloomberg

Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против компаний в Индии и Китае, которые способствуют торговле нефтью россией, в рамках будущего пакета новых ограничений, со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп заявил на выходных, что готов ввести "серьезные" санкции против российской нефти, если европейские страны последуют его примеру. Санкции будут направлены на торговлю энергоносителями, которая имеет решающее значение для финансирования войны главы кремля владимира путина с Украиной, в частности, на покупателей из Китая и Индии.

В ЕС ответили Трампу, что постепенно отказываются от российского топлива

Как отмечает издание, натиск США возлагает бремя ответственности на Европу, которая отложила отказ от российского газа до 2027 года и предоставила таким странам, не имеющим выхода к морю, как Венгрия и Словакия, временные исключения из своих нефтяных санкций против россии. Однако доля московской нефти в импорте ЕС упала примерно до 3% в прошлом году с 27% до войны после вступления в силу санкций с 2022 года.

Сейчас ЕС обдумывает 19-й пакет санкций против россии, который может затронуть около полудюжины российских банков и энергетических компаний, а также российские платежные системы и систему кредитных карт, криптовалютные биржи и ввести дополнительные ограничения на торговлю нефтью, как сообщало агентство Bloomberg ранее.

Предложение США, представленное членам "Группы семи" на прошлой неделе, включает пошлины до 100% для Китая и Индии. Оно также затронет российские нефтяные компании и сети, которые позволяют москве транспортировать нефть и получать прибыль от торговли.

По словам источников, знакомых с ситуацией, представители G7 работают над проектом мер в ближайшие недели.

По сути, действия США направлены на усиление позиции в отношении россии, о чем просили Украина и Европа, одновременно настраивая ЕС против Пекина. Брюссель и европейские столицы, возможно, не заинтересованы в обострении отношений с Китаем, учитывая зависимость блока от большого рынка этой азиатской страны, особенно после введения пошлин на рынке США, пишет издание. ЕС также стремится заключить торговое соглашение с Индией.

ЕС также должен найти способ преодолеть сопротивление некоторых своих государств-членов, в частности Венгрии и Словакии, которые выражают обеспокоенность по поводу стоимости перехода на альтернативные поставки нефти. По словам другого источника, знакомого с ситуацией, ЕС может рассмотреть различные меры для решения этих проблем после отмены льгот для этих стран.

Ранее в этом году ЕС согласился запретить импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Это затронет некоторые компании в Индии и Турции, которые импортируют большие объемы российской нефти и экспортируют дизельное топливо и другие виды топлива в блок.

Как пишет издание, послание Трампа ставит идеологического союзника президента США премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в особенно затруднительное положение. Венгерский лидер удвоил ставки на импорт российских энергоносителей после полномасштабного вторжения москвы в Украину и пользуется временным исключением в рамках ЕС, в частности, в отношении импорта нефти. Венгрия также сделала ставку на китайские инвестиции, особенно в автомобильный сектор и сектор аккумуляторов, что делает поддержку Орбаном новых пошлин ЕС для Пекина непростой задачей, отмечает издание.

Венгерское правительство надеется, что из угроз Трампа ничего не выйдет, учитывая, что другие европейские страны также могут быть не заинтересованы во введении пошлин против Китая, а США, возможно, не пойдут на это самостоятельно, сообщил высокопоставленный венгерский чиновник.

В то же время есть признаки того, что Венгрия, которая также является воротами для импорта российских энергоносителей в Словакию, изучает возможности дистанцирования от россии на фоне поражений российской нефтяной инфраструктуры, пишет издание.

На прошлой неделе Венгрия подписала 10-летнее соглашение с Shell Plc на 2 миллиарда кубических метров природного газа - в значительной степени символический объем, учитывая, что потребление Венгрией во много раз превышает этот объем ежегодно. Орбан также посетил Объединенные Арабские Эмираты и Катар в пятницу, чтобы обсудить вопросы энергетики.

Венгерский чиновник заявил, что предыдущие усилия по диверсификации, включая соглашение об импорте газа из Азербайджана и импорт нефти по трубопроводу через Хорватию, сейчас становятся полезными.

Будет ли у Орбана время "отдохнуть" от своей российской зависимости, является ключевым вопросом, считает Андраш Деак, исследователь из Национального университета государственной службы в Будапеште.

Он провел параллели с решением США в начале российско-украинской войны ввести санкции против российского нефтеперерабатывающего завода NIS соседней Сербии, даже несмотря на то, что Белграду с тех пор удалось добиться нескольких отсрочек в последнюю минуту. Аналогичные санкции против венгерских импортеров российских энергоносителей, таких как Mol Nyrt., которой также принадлежит единственный словацкий НПЗ, могут нанести серьезный ущерб Венгрии, сказал он.

"США действительно могут поставить шах и мат Орбану в отношении российской энергии - если захотят, - сказал Деак. - Вопрос заключается в том, предлагают ли отношения Трампа и Орбана реальную защиту Венгрии, если дойдет до критического момента".

