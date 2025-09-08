$41.220.13
Трамп не посылал сигнала о том, что Венгрия должна прекратить покупать российскую нефть - Сийярто

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о требованиях Дональда Трампа прекратить закупку российской нефти. Он подчеркнул, что Венгрия и Словакия открыто покупают российскую нефть из-за инфраструктурных особенностей.

Трамп не посылал сигнала о том, что Венгрия должна прекратить покупать российскую нефть - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в программе "Час воинов" рассказал о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не присылал его стране сообщения о прекращении закупок российской нефти, передает УНН со ссылкой на Telex.

Конечно, такого сообщения не было, даже близкого

– прокомментировал министр новости, опубликованные в прессе.

Он добавил, что, по его мнению, существуют две группы европейских государств: одна группа включает тех, кто оскорбляет россиян и при этом покупает у них нефть тайно через азиатских посредников. Другая группа включает Венгрию и Словакию, которые открыто, а не тайно, покупают российскую нефть способом, определенным инфраструктурой.

Сийярто отметил, что в Венгрию входят два нефтепровода, один из россии, другой из Хорватии, но последний имеет меньшую мощность, чем совокупный спрос Венгрии и Словакии, а это означает, что физически невозможно обеспечить ею две страны самостоятельно.

Венгрия, из-за своей инфраструктуры и физических условий, может безопасно работать с точки зрения энергетики только при условии функционирования нефтепровода "Дружба". Трубопровод из Хорватии – это отличный дополнительный трубопровод, но он не может самостоятельно поставлять Венгрию и Словакию

– отметил он.

Также, по словам Петера Сийярто, неправда, что украинская армия атаковала нефтепровод "Дружба". По словам министра, атака была направлена против так называемого продуктопровода между россией и беларусью.

Дополнение

Дональд Трамп на виртуальной встрече обвинил европейских лидеров в финансировании войны через покупку российской нефти. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опровергла обвинения, подчеркнув значительное сокращение импорта.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в ЕС уничтожит венгерских фермеров и подорвет продовольственную безопасность. Будапешт будет блокировать открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Павел Зинченко

