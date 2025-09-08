Трамп не посилав сигналу про те, що Угорщина повинна припинити купувати російську нафту - Сіярто

$41.220.13
48.160.03
ukenru
12:50 • 7068 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 31045 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 23361 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 20548 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 23412 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 25043 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 25926 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29180 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 41179 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 63057 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1м/с
84%
753мм
Популярнi новини
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 51737 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 64333 перегляди
ДТП зі смертельним наслідком у Києві: військове службове авто врізалось в поліцейськихPhoto8 вересня, 08:52 • 4548 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у СШАVideo8 вересня, 09:27 • 29310 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном13:06 • 9352 перегляди
Публікації
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном13:06 • 9490 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 64439 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 51815 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 53449 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 139851 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Рафаель Гроссі
Володимир Зеленський
Сергій Ребров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Кременчук
Китай
Реклама
УНН Lite
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo15:06 • 920 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 64439 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 36920 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 41037 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 72402 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
Facebook
YouTube

Трамп не посилав сигналу про те, що Угорщина повинна припинити купувати російську нафту - Сіярто

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто спростував повідомлення про вимоги Дональда Трампа припинити закупівлю російської нафти. Він наголосив, що Угорщина та Словаччина відкрито купують російську нафту через інфраструктурні особливості.

Трамп не посилав сигналу про те, що Угорщина повинна припинити купувати російську нафту - Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в програмі "Година воїнів" розповів про те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не надсилав його країні повідомлення про припинення закупівель російської нафти, передає УНН із посиланням на Telex.

Звичайно, такого повідомлення не було, навіть близького 

– прокоментував міністр про новини, опубліковані в пресі.

Він додав, що, на його думку, існують дві групи європейських держав: одна група включає тих, хто ображає росіян і при цьому купує у них нафту таємно через азійських посередників. Інша група включає Угорщину та Словаччину, які відкрито, а не таємно, купують російську нафту у спосіб, визначений інфраструктурою.

Сіярто зазначив, що до Угорщини входять два нафтопроводи, один з росії, інший з Хорватії, але останній має меншу потужність, ніж сукупний попит Угорщини та Словаччини, а це означає, що фізично неможливо забезпечити нею дві країни самостійно.

Угорщина, через свою інфраструктуру та фізичні умови, може безпечно працювати з точки зору енергетики лише за умови функціонування нафтопроводу "Дружба". Трубопровід з Хорватії – це чудовий додатковий трубопровід, але він не може самостійно постачати Угорщину та Словаччину 

– зазначив він.

Також, за словами Петера Сіярто, неправда, що українська армія атакувала нафтопровід "Дружба". За словами міністра, атака була спрямована проти так званого продуктопроводу між росією та білоруссю.

Доповнення

Дональд Трамп на віртуальній зустрічі звинуватив європейських лідерів у фінансуванні війни через купівлю російської нафти. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заперечила звинувачення, наголосивши на значному скороченні імпорту.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що вступ України до ЄС знищить угорських фермерів та підірве продовольчу безпеку. Будапешт блокуватиме відкриття першого кластера переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Фейкові новини
Білорусь
Європейська комісія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Хорватія
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Урсула фон дер Ляєн
Україна