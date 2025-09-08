Трамп не посилав сигналу про те, що Угорщина повинна припинити купувати російську нафту - Сіярто
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто спростував повідомлення про вимоги Дональда Трампа припинити закупівлю російської нафти. Він наголосив, що Угорщина та Словаччина відкрито купують російську нафту через інфраструктурні особливості.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в програмі "Година воїнів" розповів про те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не надсилав його країні повідомлення про припинення закупівель російської нафти, передає УНН із посиланням на Telex.
Звичайно, такого повідомлення не було, навіть близького
Він додав, що, на його думку, існують дві групи європейських держав: одна група включає тих, хто ображає росіян і при цьому купує у них нафту таємно через азійських посередників. Інша група включає Угорщину та Словаччину, які відкрито, а не таємно, купують російську нафту у спосіб, визначений інфраструктурою.
Сіярто зазначив, що до Угорщини входять два нафтопроводи, один з росії, інший з Хорватії, але останній має меншу потужність, ніж сукупний попит Угорщини та Словаччини, а це означає, що фізично неможливо забезпечити нею дві країни самостійно.
Угорщина, через свою інфраструктуру та фізичні умови, може безпечно працювати з точки зору енергетики лише за умови функціонування нафтопроводу "Дружба". Трубопровід з Хорватії – це чудовий додатковий трубопровід, але він не може самостійно постачати Угорщину та Словаччину
Також, за словами Петера Сіярто, неправда, що українська армія атакувала нафтопровід "Дружба". За словами міністра, атака була спрямована проти так званого продуктопроводу між росією та білоруссю.
Доповнення
Дональд Трамп на віртуальній зустрічі звинуватив європейських лідерів у фінансуванні війни через купівлю російської нафти. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заперечила звинувачення, наголосивши на значному скороченні імпорту.
