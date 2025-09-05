Трамп звинуватив Європу у фінансуванні війни через російську нафту - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп під час віртуальної зустрічі у четвер, 4 вересня, звинуватив європейців у тому, що вони закуповують російську нафту. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного чиновника Білого дому, інформує УНН.

Зазначається, що Трамп заявив європейським лідерам на віртуальній зустрічі щодо України у четвер, що вони "фінансують війну" через купівлю російської нафти, закликав припинити це та тиснути на Китай, щоб він зробив те саме.

Президент підкреслив, що європейські лідери повинні чинити економічний тиск на Китай за фінансування військових зусиль росії