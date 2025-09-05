Трамп звинуватив Європу у фінансуванні війни через російську нафту - ЗМІ
Дональд Трамп на віртуальній зустрічі звинуватив європейських лідерів у фінансуванні війни через купівлю російської нафти. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заперечила звинувачення, наголосивши на значному скороченні імпорту.
Президент США Дональд Трамп під час віртуальної зустрічі у четвер, 4 вересня, звинуватив європейців у тому, що вони закуповують російську нафту. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного чиновника Білого дому, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Трамп заявив європейським лідерам на віртуальній зустрічі щодо України у четвер, що вони "фінансують війну" через купівлю російської нафти, закликав припинити це та тиснути на Китай, щоб він зробив те саме.
Президент підкреслив, що європейські лідери повинні чинити економічний тиск на Китай за фінансування військових зусиль росії
Водночас, за інформацією Bild, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час розмови намагалась заперечити те, що Європа купує російську нафту, та наголосила, що імпорт сировини значно скоротився після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в Єлисейському палаці, що Дональд Трамп дуже не задоволений, що російська нафта купується Європою, зокрема Угорщиною та Словаччиною.
