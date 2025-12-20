$42.340.00
14:15 • 6476 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
11:29 • 16617 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 20554 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 21537 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 21598 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 18627 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 24740 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 39476 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 27793 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 33302 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 2812 перегляди

Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, що унеможливило проїзд; як альтернативу розгорнули понтонну переправу. Працівники Агентства відновлення працюють над відновленням мосту, незважаючи на постійні повітряні тривоги.

Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр

Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, внаслідок чого проїзд мостом наразі неможливий. Як альтернатива було розгорнуто понтонну переправу. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба під час спілкування з журналістами у суботу, передає УНН.

Стосовно мосту в Маяках… я тільки що там був, відбулася атака прямо на наших очах на міст БПЛА "шахед". На щастя, він не влучив у міст, але тим не менш останню добу атаки йдуть постійно. Більше 20 атак БПЛА був на цей міст. Що з мостом? Більше 5 уражень було. На сьогодні там працюють працівники Агентства відновлення, йдуть постійно відновлювальні роботи. Вони проходять в складних умовах, тому що триває постійна повітряна тривога

- сказав Кулеба.

Деталі

Він зазначив, що наразі проїзд мостом неможливий, проте робиться все, щоб у найкоротший термін його відкрити.

Ми бачимо, як це зробити, розуміємо, як це зробити. Альтернатива - був розгорнутий вчора понтонний міст. Ускладнення є в тому, що працюють з обох боків ДСНС і поліція… вони відсікають можливість вільного проїзду, тобто там здійснюється реверсний рух, і він ускладнюється тим, що постійно йде повітряна тривога

- сказав Кулеба.

Через Дністер створили альтернативні маршрути після атаки рф на Одещину - ОП20.12.25, 15:11 • 2982 перегляди

За його словами, забезпечення життєдіяльності населених пунктів на іншому березі Дністра, зокрема Ізмаїла, Рені та низки громад, триває.

Продукти туди підвозяться. Також туди сьогодні були направлені відповідні автівки Укрпошти, щоб людям вчасно надати всі послуги, які вони очікують. Також ми опрацьовуємо окремий план для розширення логістичних можливостей. Ми бачимо його наступним чином: протягом тижня ми розгорнемо два альтернативних шляхи логістики. Один буде постійний, один буде понтонний міст, і протягом двох місяців ми зробимо ще два додаткових альтернативних логістичних шляхи, щоб у нас було більше можливостей транспортного забезпечення обох боків річки Дністер

- наголосив міністр.

Доповнення

Ворог безупинно продовжує обстрілювати Одещину. Міст у Маяках на автодорозі М-15 на Одещині зазнавав неодноразових ворожих ударів. Упродовж останніх днів обстріли посилились.

У ніч на 20 грудня рф знову атакувала регіон, внаслідок нічного удару по портовій інфраструктурі відомо про 7 загиблих та 25 поранених.

рф вдарила по портовій інфраструктурі Одещини: багато загиблих і поранених 19.12.25, 23:10 • 8054 перегляди

Павло Башинський

