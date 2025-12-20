Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, що унеможливило проїзд; як альтернативу розгорнули понтонну переправу. Працівники Агентства відновлення працюють над відновленням мосту, незважаючи на постійні повітряні тривоги.
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, внаслідок чого проїзд мостом наразі неможливий. Як альтернатива було розгорнуто понтонну переправу. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба під час спілкування з журналістами у суботу, передає УНН.
Стосовно мосту в Маяках… я тільки що там був, відбулася атака прямо на наших очах на міст БПЛА "шахед". На щастя, він не влучив у міст, але тим не менш останню добу атаки йдуть постійно. Більше 20 атак БПЛА був на цей міст. Що з мостом? Більше 5 уражень було. На сьогодні там працюють працівники Агентства відновлення, йдуть постійно відновлювальні роботи. Вони проходять в складних умовах, тому що триває постійна повітряна тривога
Деталі
Він зазначив, що наразі проїзд мостом неможливий, проте робиться все, щоб у найкоротший термін його відкрити.
Ми бачимо, як це зробити, розуміємо, як це зробити. Альтернатива - був розгорнутий вчора понтонний міст. Ускладнення є в тому, що працюють з обох боків ДСНС і поліція… вони відсікають можливість вільного проїзду, тобто там здійснюється реверсний рух, і він ускладнюється тим, що постійно йде повітряна тривога
За його словами, забезпечення життєдіяльності населених пунктів на іншому березі Дністра, зокрема Ізмаїла, Рені та низки громад, триває.
Продукти туди підвозяться. Також туди сьогодні були направлені відповідні автівки Укрпошти, щоб людям вчасно надати всі послуги, які вони очікують. Також ми опрацьовуємо окремий план для розширення логістичних можливостей. Ми бачимо його наступним чином: протягом тижня ми розгорнемо два альтернативних шляхи логістики. Один буде постійний, один буде понтонний міст, і протягом двох місяців ми зробимо ще два додаткових альтернативних логістичних шляхи, щоб у нас було більше можливостей транспортного забезпечення обох боків річки Дністер
Доповнення
Ворог безупинно продовжує обстрілювати Одещину. Міст у Маяках на автодорозі М-15 на Одещині зазнавав неодноразових ворожих ударів. Упродовж останніх днів обстріли посилились.
У ніч на 20 грудня рф знову атакувала регіон, внаслідок нічного удару по портовій інфраструктурі відомо про 7 загиблих та 25 поранених.
