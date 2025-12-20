Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр

Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, внаслідок чого проїзд мостом наразі неможливий. Як альтернатива було розгорнуто понтонну переправу. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба під час спілкування з журналістами у суботу, передає УНН.

Стосовно мосту в Маяках… я тільки що там був, відбулася атака прямо на наших очах на міст БПЛА "шахед". На щастя, він не влучив у міст, але тим не менш останню добу атаки йдуть постійно. Більше 20 атак БПЛА був на цей міст. Що з мостом? Більше 5 уражень було. На сьогодні там працюють працівники Агентства відновлення, йдуть постійно відновлювальні роботи. Вони проходять в складних умовах, тому що триває постійна повітряна тривога