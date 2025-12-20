Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер

Мост в Маяках Одесской области подвергся более чем 5 вражеским ударам, в результате чего проезд по мосту в настоящее время невозможен. В качестве альтернативы была развернута понтонная переправа. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время общения с журналистами в субботу, передает УНН.

Что касается моста в Маяках… я только что там был, произошла атака прямо на наших глазах на мост БПЛА "шахед". К счастью, он не попал в мост, но тем не менее последние сутки атаки идут постоянно. Более 20 атак БПЛА было на этот мост. Что с мостом? Более 5 поражений было. На сегодня там работают сотрудники Агентства восстановления, идут постоянно восстановительные работы. Они проходят в сложных условиях, потому что продолжается постоянная воздушная тревога