4524 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
11:29 • 14249 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
10:44 • 18158 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 19259 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 19796 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 17803 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 24234 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 39050 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 27642 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 33153 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, что сделало проезд невозможным; в качестве альтернативы развернули понтонную переправу. Сотрудники Агентства восстановления работают над восстановлением моста, несмотря на постоянные воздушные тревоги.

Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер

Мост в Маяках Одесской области подвергся более чем 5 вражеским ударам, в результате чего проезд по мосту в настоящее время невозможен. В качестве альтернативы была развернута понтонная переправа. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время общения с журналистами в субботу, передает УНН.

Что касается моста в Маяках… я только что там был, произошла атака прямо на наших глазах на мост БПЛА "шахед". К счастью, он не попал в мост, но тем не менее последние сутки атаки идут постоянно. Более 20 атак БПЛА было на этот мост. Что с мостом? Более 5 поражений было. На сегодня там работают сотрудники Агентства восстановления, идут постоянно восстановительные работы. Они проходят в сложных условиях, потому что продолжается постоянная воздушная тревога

- сказал Кулеба.

Детали

Он отметил, что в настоящее время проезд по мосту невозможен, однако делается все, чтобы в кратчайшие сроки его открыть.

Мы видим, как это сделать, понимаем, как это сделать. Альтернатива - был развернут вчера понтонный мост. Осложнения есть в том, что работают с обеих сторон ГСЧС и полиция… они отсекают возможность свободного проезда, то есть там осуществляется реверсивное движение, и оно осложняется тем, что постоянно идет воздушная тревога

- сказал Кулеба.

По его словам, обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов на другом берегу Днестра, в частности Измаила, Рени и ряда общин, продолжается.

Продукты туда подвозятся. Также туда сегодня были направлены соответствующие автомобили Укрпочты, чтобы людям вовремя предоставить все услуги, которые они ожидают. Также мы прорабатываем отдельный план для расширения логистических возможностей. Мы видим его следующим образом: в течение недели мы развернем два альтернативных пути логистики. Один будет постоянный, один будет понтонный мост, и в течение двух месяцев мы сделаем еще два дополнительных альтернативных логистических пути, чтобы у нас было больше возможностей транспортного обеспечения обеих сторон реки Днестр

- подчеркнул министр.

Дополнение

Враг безостановочно продолжает обстреливать Одесскую область. Мост в Маяках на автодороге М-15 в Одесской области подвергался неоднократным вражеским ударам. В течение последних дней обстрелы усилились.

В ночь на 20 декабря рф снова атаковала регион, в результате ночного удара по портовой инфраструктуре известно о 7 погибших и 25 раненых.

Павел Башинский

