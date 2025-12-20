Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер
Киев • УНН
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, что сделало проезд невозможным; в качестве альтернативы развернули понтонную переправу. Сотрудники Агентства восстановления работают над восстановлением моста, несмотря на постоянные воздушные тревоги.
Мост в Маяках Одесской области подвергся более чем 5 вражеским ударам, в результате чего проезд по мосту в настоящее время невозможен. В качестве альтернативы была развернута понтонная переправа. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время общения с журналистами в субботу, передает УНН.
Что касается моста в Маяках… я только что там был, произошла атака прямо на наших глазах на мост БПЛА "шахед". К счастью, он не попал в мост, но тем не менее последние сутки атаки идут постоянно. Более 20 атак БПЛА было на этот мост. Что с мостом? Более 5 поражений было. На сегодня там работают сотрудники Агентства восстановления, идут постоянно восстановительные работы. Они проходят в сложных условиях, потому что продолжается постоянная воздушная тревога
Детали
Он отметил, что в настоящее время проезд по мосту невозможен, однако делается все, чтобы в кратчайшие сроки его открыть.
Мы видим, как это сделать, понимаем, как это сделать. Альтернатива - был развернут вчера понтонный мост. Осложнения есть в том, что работают с обеих сторон ГСЧС и полиция… они отсекают возможность свободного проезда, то есть там осуществляется реверсивное движение, и оно осложняется тем, что постоянно идет воздушная тревога
Через Днестр создали альтернативные маршруты после атаки рф на Одесскую область - ОП20.12.25, 15:11 • 2782 просмотра
По его словам, обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов на другом берегу Днестра, в частности Измаила, Рени и ряда общин, продолжается.
Продукты туда подвозятся. Также туда сегодня были направлены соответствующие автомобили Укрпочты, чтобы людям вовремя предоставить все услуги, которые они ожидают. Также мы прорабатываем отдельный план для расширения логистических возможностей. Мы видим его следующим образом: в течение недели мы развернем два альтернативных пути логистики. Один будет постоянный, один будет понтонный мост, и в течение двух месяцев мы сделаем еще два дополнительных альтернативных логистических пути, чтобы у нас было больше возможностей транспортного обеспечения обеих сторон реки Днестр
Дополнение
Враг безостановочно продолжает обстреливать Одесскую область. Мост в Маяках на автодороге М-15 в Одесской области подвергался неоднократным вражеским ударам. В течение последних дней обстрелы усилились.
В ночь на 20 декабря рф снова атаковала регион, в результате ночного удара по портовой инфраструктуре известно о 7 погибших и 25 раненых.
РФ ударила по портовой инфраструктуре Одесской области: много погибших и раненых19.12.25, 23:10 • 8002 просмотра