Через Днестр создали альтернативные маршруты после атаки рф на Одесскую область - ОП
Киев • УНН
После смертоносной атаки рф на Одесскую область, повредившей транспортную инфраструктуру, созданы альтернативные маршруты через Днестр. Они уже функционируют, позволяя людям передвигаться с определенными ограничениями.
После смертоносной атаки рф на Одесскую область, которая нанесла ущерб транспортной инфраструктуре, через реку Днестр уже созданы и работают альтернативные транспортные маршруты, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита в субботу в Telegram, пишет УНН.
Альтернативные транспортные маршруты через реку Днестр уже созданы и выполняют свою функцию. Люди имеют возможность ездить с отдельными ограничениями
Заместитель главы ОП указал, что есть последствия российских атак в энергетике, транспортной и логистической инфраструктуре.
Дополнение
Враг беспрерывно продолжает обстреливать Одесскую область. Мост в Маяках на автодороге М-15 в Одесской области подвергался неоднократным вражеским ударам. В течение последних дней обстрелы усилились.
В ночь на 20 декабря рф снова атаковала регион, в результате ночного удара по портовой инфраструктуре известно о 7 погибших и 25 раненых.
РФ ударила по портовой инфраструктуре Одесской области: много погибших и раненых19.12.25, 23:10 • 7828 просмотров