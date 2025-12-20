Через Днестр создали альтернативные маршруты после атаки рф на Одесскую область - ОП

$42.340.00
49.590.00
ukenru
11:29 • 6024 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
10:44 • 8990 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
09:25 • 11025 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
08:51 • 12348 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 12741 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 21745 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 36379 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 26740 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 32327 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 40946 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1м/с
93%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Норвежская кронпринцесса Метте-Марит готовится к трансплантации легких20 декабря, 04:04 • 4890 просмотра
Польша готова помочь Украине с организацией предстоящих выборов20 декабря, 04:21 • 7658 просмотра
путин до сих пор стремится захватить всю Украину и вернуть под контроль часть Европы - Reuters20 декабря, 04:40 • 10124 просмотра
Спецпосланник Путина отправился в США для переговоров по Украине20 декабря, 05:57 • 12952 просмотра
Все трагические моменты не должны быть забыты: Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать процесс эксгумаций на Волыни07:23 • 3684 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 66009 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 43953 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 52245 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 46329 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 71423 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Пит Хегсетх
Кароль Навроцкий
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Одесса
Крым
Реклама
УНН Lite
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 20815 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 68033 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 49353 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 46977 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 53061 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Сухой Су-27
Financial Times
Ракетная система С-400

Через Днестр создали альтернативные маршруты после атаки рф на Одесскую область - ОП

Киев • УНН

 • 248 просмотра

После смертоносной атаки рф на Одесскую область, повредившей транспортную инфраструктуру, созданы альтернативные маршруты через Днестр. Они уже функционируют, позволяя людям передвигаться с определенными ограничениями.

Через Днестр создали альтернативные маршруты после атаки рф на Одесскую область - ОП

После смертоносной атаки рф на Одесскую область, которая нанесла ущерб транспортной инфраструктуре, через реку Днестр уже созданы и работают альтернативные транспортные маршруты, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита в субботу в Telegram, пишет УНН.

Альтернативные транспортные маршруты через реку Днестр уже созданы и выполняют свою функцию. Люди имеют возможность ездить с отдельными ограничениями

- написал Микита.

Заместитель главы ОП указал, что есть последствия российских атак в энергетике, транспортной и логистической инфраструктуре.

Дополнение

Враг беспрерывно продолжает обстреливать Одесскую область. Мост в Маяках на автодороге М-15 в Одесской области подвергался неоднократным вражеским ударам. В течение последних дней обстрелы усилились.

В ночь на 20 декабря рф снова атаковала регион, в результате ночного удара по портовой инфраструктуре известно о 7 погибших и 25 раненых.

РФ ударила по портовой инфраструктуре Одесской области: много погибших и раненых19.12.25, 23:10 • 7828 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоУНН-Одесса
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Одесская область
Офис Президента Украины