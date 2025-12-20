Через Дністер створили альтернативні маршрути після атаки рф на Одещину - ОП
Київ • УНН
Після смертоносної атаки рф на Одеську область, яка пошкодила транспортну інфраструктуру, створено альтернативні маршрути через Дністер. Вони вже функціонують, дозволяючи людям пересуватися з певними обмеженнями.
Після смертоносної атаки рф на Одеську область, яка завдала шкоди транспортній інфраструктурі, через річку Дністер уже створені і працюють альтернативні транспортні маршрути, повідомив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита у суботу у Telegram, пише УНН.
Альтернативні транспортні маршрути через річку Дністер уже створені та виконують свою функцію. Люди мають можливість їздити з окремими обмеженнями
Заступник голови ОП вказав, що є наслідки російських атак в енергетиці, транспортній і логістичній інфраструктурі.
Доповнення
Ворог безупинно продовжує обстрілювати Одещину. Міст у Маяках на автодорозі М-15 на Одещині зазнавав неодноразових ворожих ударів. Упродовж останніх днів обстріли посилились.
У ніч на 20 грудня рф знову атакувала регіон, внаслідок нічного удару по портовій інфраструктурі відомо про 7 загиблих та 25 поранених.
