Через Дністер створили альтернативні маршрути після атаки рф на Одещину - ОП

11:29 • 5704 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
10:44 • 8624 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
09:25 • 10898 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
08:51 • 12228 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 12670 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 21704 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 36311 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 26718 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 32310 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 40920 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
Популярнi новини
Норвезька кронпринцеса Метте-Маріт готується до трансплантації легень20 грудня, 04:04 • 4798 перегляди
Польща готова допомогти Україні з організацією майбутніх виборів20 грудня, 04:21 • 7564 перегляди
путін досі прагне захопити всю Україну та повернути під контроль частину Європи - Reuters20 грудня, 04:40 • 10070 перегляди
Спецпосланець путіна вирушив до США для переговорів щодо України20 грудня, 05:57 • 12887 перегляди
Усі трагічні моменти не повинні бути забуті: Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме процес ексгумацій на Волині07:23 • 3598 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 65892 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 43872 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 52163 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 46264 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 71354 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Піт Гегсет
Кароль Навроцький
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Одеса
Крим
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 20771 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 67992 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 49315 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 46943 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 53023 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Су-27
Financial Times
Ракетна система С-400

Через Дністер створили альтернативні маршрути після атаки рф на Одещину - ОП

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Після смертоносної атаки рф на Одеську область, яка пошкодила транспортну інфраструктуру, створено альтернативні маршрути через Дністер. Вони вже функціонують, дозволяючи людям пересуватися з певними обмеженнями.

Через Дністер створили альтернативні маршрути після атаки рф на Одещину - ОП

Після смертоносної атаки рф на Одеську область, яка завдала шкоди транспортній інфраструктурі, через річку Дністер уже створені і працюють альтернативні транспортні маршрути, повідомив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита у суботу у Telegram, пише УНН.

Альтернативні транспортні маршрути через річку Дністер уже створені та виконують свою функцію. Люди мають можливість їздити з окремими обмеженнями

- написав Микита.

Заступник голови ОП вказав, що є наслідки російських атак в енергетиці, транспортній і логістичній інфраструктурі.

Доповнення

Ворог безупинно продовжує обстрілювати Одещину. Міст у Маяках на автодорозі М-15 на Одещині зазнавав неодноразових ворожих ударів. Упродовж останніх днів обстріли посилились.

У ніч на 20 грудня рф знову атакувала регіон, внаслідок нічного удару по портовій інфраструктурі відомо про 7 загиблих та 25 поранених.

рф вдарила по портовій інфраструктурі Одещини: багато загиблих і поранених 19.12.25, 23:10 • 7820 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоУНН-Одеса
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Одеська область
Офіс Президента України