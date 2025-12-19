рф вдарила по портовій інфраструктурі Одещини: багато загиблих і поранених
Київ • УНН
Ввечері 19 грудня армія рф атакувала балістичними ракетами об'єкт портової інфраструктури в Одеському районі. Внаслідок удару загинули семеро людей, ще 15 отримали поранення.
ввечері 19 грудня армія рф завдала масованого удару балістичними ракетами по об'єкту портової інфраструктури в Одеському районі. Внаслідок атаки загинули семеро людей, ще 15 зазнали поранень. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Олег Кіпер написав у своєму Telegram, що ввечері 19 грудня ворог знов масовано атакував балістичними ракетами об’єкт портової інфраструктури Одеського району. Внаслідок удару сталося загорання вантажних автомобілів на парковці.
За попередньою інформацією, на жаль, семеро людей загинули. Ще п’ятнадцять зазнали поранень та ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу постраждалим.
За словами очільника Одеської ОВА, робота оперативних та екстрених служб ускладнена постійно триваючою повітряною тривогою.
Нагадаємо
Російська армія атакує мости в Одеській області, прагнучи відрізати західну частину регіону від транспортних комунікацій. Експерт Сергій Бескрестнов повідомив про удари по мостах у Затоці та Маяках.
