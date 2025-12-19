$42.340.00
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 22115 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 20853 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 38127 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 29890 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 17516 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 18375 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
19 грудня, 12:10 • 13870 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 28396 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11629 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

рф вдарила по портовій інфраструктурі Одещини: багато загиблих і поранених

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Ввечері 19 грудня армія рф атакувала балістичними ракетами об'єкт портової інфраструктури в Одеському районі. Внаслідок удару загинули семеро людей, ще 15 отримали поранення.

рф вдарила по портовій інфраструктурі Одещини: багато загиблих і поранених

ввечері 19 грудня армія рф завдала масованого удару балістичними ракетами по об'єкту портової інфраструктури в Одеському районі. Внаслідок атаки загинули семеро людей, ще 15 зазнали поранень. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі 

Олег Кіпер написав у своєму Telegram, що ввечері 19 грудня ворог знов масовано атакував балістичними ракетами об’єкт портової інфраструктури Одеського району. Внаслідок удару сталося загорання вантажних автомобілів на парковці.

За попередньою інформацією, на жаль, семеро людей загинули. Ще п’ятнадцять зазнали поранень та ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу постраждалим.

- йдеться у повідомленні. 

За словами очільника Одеської ОВА, робота оперативних та екстрених служб ускладнена постійно триваючою повітряною тривогою.

Атака рф на Одесу: є пошкодження на залізниці і вокзалі, поранено працівницю, у місті 65 тисяч без світла, а 85 тисяч - без тепла19.12.25, 10:34 • 3990 переглядiв

Нагадаємо

Російська армія атакує мости в Одеській області, прагнучи відрізати західну частину регіону від транспортних комунікацій. Експерт Сергій Бескрестнов повідомив про удари по мостах у Затоці та Маяках.  

Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фото19.12.25, 13:26 • 18378 переглядiв

Віта Зеленецька

