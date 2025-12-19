Атака рф на Одесу: є пошкодження на залізниці і вокзалі, поранено працівницю, у місті 65 тисяч без світла, а 85 тисяч - без тепла
Київ • УНН
Росія знову атакувала Одеську область, ціллю стали енергетична та транспортна інфраструктура. Внаслідок ударів пошкоджено залізничну станцію "Одеса-Східна", поранено працівницю, 74,5 тисячі абонентів залишилися без світла, а 85 тисяч – без теплопостачання.
Внаслідок атаки рф на Одесу є пошкодження на залізниці і вокзалі, ворог бив по станції "Одеса-Східна", поранено працівницю, також рф цілила по енергетиці, у місті 65 тис. споживачів без світла, а 85 тисяч - без тепла, в Арцизі без електрики ще майже 9 тис. абонентів, повідомив у п'ятницю віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Одещина. росія знову атакувала область. Ціллю залишаються енергетична та транспортна інфраструктура", - написав Кулеба.
Окремо - про залізницю. Вночі зафіксовано удари по території станції "Одеса-Східна". Пошкоджено пост електричної централізації та будівлі вокзалу. Поранена працівниця залізниці, вона під наглядом лікарів
За його даними, також через масований обстріл цієї ночі без електропостачання залишилися 74,5 тисячі абонентів області. "Найбільше постраждала Одеса - близько 65 тисяч домогосподарств без світла. Ще частина відключень пов’язана з попередніми ударами - майже 9 тис абонентів без електрики в Арцизі", - вказав Кулеба.
Як зазначив віцепрем'єр, усі служби вже працюють над відновленням. "Критична інфраструктура працює з резервним живленням - об’єкти заживлені генераторами", - повідомив він.
"Також в Одесі без теплопостачання перебувають близько 85 тисяч абонентів. Ремонтні роботи тривають у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу об’єктів. Міська влада організувала підвіз технічної води в райони з перебоями водопостачання. Пункти Незламності відкриті цілодобово, там є тепло, світло і можливість підзарядитися", - поінформував Кулеба.
