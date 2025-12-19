Атака рф на Одесу: є пошкодження на залізниці і вокзалі, поранено працівницю, у місті 65 тисяч без світла, а 85 тисяч - без тепла

Внаслідок атаки рф на Одесу є пошкодження на залізниці і вокзалі, ворог бив по станції "Одеса-Східна", поранено працівницю, також рф цілила по енергетиці, у місті 65 тис. споживачів без світла, а 85 тисяч - без тепла, в Арцизі без електрики ще майже 9 тис. абонентів, повідомив у п'ятницю віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Одещина. росія знову атакувала область. Ціллю залишаються енергетична та транспортна інфраструктура", - написав Кулеба.

Окремо - про залізницю. Вночі зафіксовано удари по території станції "Одеса-Східна". Пошкоджено пост електричної централізації та будівлі вокзалу. Поранена працівниця залізниці, вона під наглядом лікарів - повідомив віцепрем'єр.

За його даними, також через масований обстріл цієї ночі без електропостачання залишилися 74,5 тисячі абонентів області. "Найбільше постраждала Одеса - близько 65 тисяч домогосподарств без світла. Ще частина відключень пов’язана з попередніми ударами - майже 9 тис абонентів без електрики в Арцизі", - вказав Кулеба.

Як зазначив віцепрем'єр, усі служби вже працюють над відновленням. "Критична інфраструктура працює з резервним живленням - об’єкти заживлені генераторами", - повідомив він.

"Також в Одесі без теплопостачання перебувають близько 85 тисяч абонентів. Ремонтні роботи тривають у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу об’єктів. Міська влада організувала підвіз технічної води в райони з перебоями водопостачання. Пункти Незламності відкриті цілодобово, там є тепло, світло і можливість підзарядитися", - поінформував Кулеба.

