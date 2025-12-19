$42.340.00
Ексклюзив
09:00 • 4146 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
06:45 • 8998 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
06:31 • 10739 перегляди
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
19 грудня, 02:37 • 15196 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22 • 18995 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
18 грудня, 23:33 • 17880 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 17003 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 21023 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 29524 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з Молдовою
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 38886 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Атака рф на Одесу: є пошкодження на залізниці і вокзалі, поранено працівницю, у місті 65 тисяч без світла, а 85 тисяч - без тепла

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 618 перегляди

Росія знову атакувала Одеську область, ціллю стали енергетична та транспортна інфраструктура. Внаслідок ударів пошкоджено залізничну станцію "Одеса-Східна", поранено працівницю, 74,5 тисячі абонентів залишилися без світла, а 85 тисяч – без теплопостачання.

Атака рф на Одесу: є пошкодження на залізниці і вокзалі, поранено працівницю, у місті 65 тисяч без світла, а 85 тисяч - без тепла

Внаслідок атаки рф на Одесу є пошкодження на залізниці і вокзалі, ворог бив по станції "Одеса-Східна", поранено працівницю, також рф цілила по енергетиці, у місті 65 тис. споживачів без світла, а 85 тисяч - без тепла, в Арцизі без електрики ще майже 9 тис. абонентів, повідомив у п'ятницю віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Одещина. росія знову атакувала область. Ціллю залишаються енергетична та транспортна інфраструктура", - написав Кулеба.

Окремо - про залізницю. Вночі зафіксовано удари по території станції "Одеса-Східна". Пошкоджено пост електричної централізації та будівлі вокзалу. Поранена працівниця залізниці, вона під наглядом лікарів

- повідомив віцепрем'єр.

За його даними, також через масований обстріл цієї ночі без електропостачання залишилися 74,5 тисячі абонентів області. "Найбільше постраждала Одеса - близько 65 тисяч домогосподарств без світла. Ще частина відключень пов’язана з попередніми ударами - майже 9 тис абонентів без електрики в Арцизі", - вказав Кулеба.

Через атаки рф без світла щонайменше 100 тис. споживачів, зачепило 5 областей, для скорочення графіків вивільнили потужності19.12.25, 10:32 • 1224 перегляди

Як зазначив віцепрем'єр, усі служби вже працюють над відновленням. "Критична інфраструктура працює з резервним живленням - об’єкти заживлені генераторами", - повідомив він.

"Також в Одесі без теплопостачання перебувають близько 85 тисяч абонентів. Ремонтні роботи тривають у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу об’єктів. Міська влада організувала підвіз технічної води в райони з перебоями водопостачання. Пункти Незламності відкриті цілодобово, там є тепло, світло і можливість підзарядитися", - поінформував Кулеба.

Один з найбільших житлових масивів Одеси без світла, води та тепла через атаку рф: показали наслідки19.12.25, 08:44 • 3152 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
