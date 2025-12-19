Атака рф на Одессу: есть повреждения на железной дороге и вокзале, ранена сотрудница, в городе 65 тысяч без света, а 85 тысяч - без тепла
россия снова атаковала Одесскую область, целью стали энергетическая и транспортная инфраструктура. В результате ударов повреждена железнодорожная станция "Одесса-Восточная", ранена сотрудница, 74,5 тысячи абонентов остались без света, а 85 тысяч – без теплоснабжения.
В результате атаки рф на Одессу есть повреждения на железной дороге и вокзале, враг бил по станции "Одесса-Восточная", ранена сотрудница, также рф целилась по энергетике, в городе 65 тыс. потребителей без света, а 85 тысяч - без тепла, в Арцизе без электричества еще почти 9 тыс. абонентов, сообщил в пятницу вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Одесская область. россия снова атаковала область. Целью остаются энергетическая и транспортная инфраструктура", - написал Кулеба.
Отдельно - о железной дороге. Ночью зафиксированы удары по территории станции "Одесса-Восточная". Повреждены пост электрической централизации и здания вокзала. Ранена сотрудница железной дороги, она под наблюдением врачей
По его данным, также из-за массированного обстрела этой ночью без электроснабжения остались 74,5 тысячи абонентов области. "Больше всего пострадала Одесса - около 65 тысяч домохозяйств без света. Еще часть отключений связана с предыдущими ударами - почти 9 тыс. абонентов без электричества в Арцизе", - указал Кулеба.
Как отметил вице-премьер, все службы уже работают над восстановлением. "Критическая инфраструктура работает с резервным питанием - объекты запитаны генераторами", - сообщил он.
"Также в Одессе без теплоснабжения находятся около 85 тысяч абонентов. Ремонтные работы продолжаются в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу объектов. Городские власти организовали подвоз технической воды в районы с перебоями водоснабжения. Пункты Несокрушимости открыты круглосуточно, там есть тепло, свет и возможность подзарядиться", - проинформировал Кулеба.
