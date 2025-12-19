Атака рф на Одессу: есть повреждения на железной дороге и вокзале, ранена сотрудница, в городе 65 тысяч без света, а 85 тысяч - без тепла

$42.340.00
49.590.04
ukenru
Эксклюзив
09:00 • 3970 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
06:45 • 8774 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
06:31 • 10630 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 15109 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 18928 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый дом
18 декабря, 23:33 • 17847 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 16972 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 20996 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 29473 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 38810 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
92%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупационная администрация игнорирует вспышку эпидемии в школах Алчевска - ЦНС19 декабря, 00:57 • 14120 просмотра
США исключили из санкционного списка компании, поставлявшие оборудование для ВПК России19 декабря, 01:15 • 4008 просмотра
Информаторы ФСБ получили длительные сроки за установку "видеоловушек" возле аэродромов на западе Украины19 декабря, 01:55 • 11663 просмотра
Мирные переговоры: стало известно, кого Путин отправит в Майами19 декабря, 03:02 • 6276 просмотра
Изобретательская активность в России достигла 20-летнего минимума после начала войны - ЦПД19 декабря, 03:53 • 12702 просмотра
публикации
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
09:00 • 3972 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 38811 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 29242 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 47045 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 46052 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Дмитрий Кулеба
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Крым
Китай
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 46052 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 33387 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 32264 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 38874 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 44016 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Шахед-136

Атака рф на Одессу: есть повреждения на железной дороге и вокзале, ранена сотрудница, в городе 65 тысяч без света, а 85 тысяч - без тепла

Киев • УНН

 • 574 просмотра

россия снова атаковала Одесскую область, целью стали энергетическая и транспортная инфраструктура. В результате ударов повреждена железнодорожная станция "Одесса-Восточная", ранена сотрудница, 74,5 тысячи абонентов остались без света, а 85 тысяч – без теплоснабжения.

Атака рф на Одессу: есть повреждения на железной дороге и вокзале, ранена сотрудница, в городе 65 тысяч без света, а 85 тысяч - без тепла

В результате атаки рф на Одессу есть повреждения на железной дороге и вокзале, враг бил по станции "Одесса-Восточная", ранена сотрудница, также рф целилась по энергетике, в городе 65 тыс. потребителей без света, а 85 тысяч - без тепла, в Арцизе без электричества еще почти 9 тыс. абонентов, сообщил в пятницу вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Одесская область. россия снова атаковала область. Целью остаются энергетическая и транспортная инфраструктура", - написал Кулеба.

Отдельно - о железной дороге. Ночью зафиксированы удары по территории станции "Одесса-Восточная". Повреждены пост электрической централизации и здания вокзала. Ранена сотрудница железной дороги, она под наблюдением врачей

- сообщил вице-премьер.

По его данным, также из-за массированного обстрела этой ночью без электроснабжения остались 74,5 тысячи абонентов области. "Больше всего пострадала Одесса - около 65 тысяч домохозяйств без света. Еще часть отключений связана с предыдущими ударами - почти 9 тыс. абонентов без электричества в Арцизе", - указал Кулеба.

Из-за атак рф без света как минимум 100 тыс. потребителей, затронуто 5 областей, для сокращения графиков высвобождены мощности19.12.25, 10:32 • 1216 просмотров

Как отметил вице-премьер, все службы уже работают над восстановлением. "Критическая инфраструктура работает с резервным питанием - объекты запитаны генераторами", - сообщил он.

"Также в Одессе без теплоснабжения находятся около 85 тысяч абонентов. Ремонтные работы продолжаются в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу объектов. Городские власти организовали подвоз технической воды в районы с перебоями водоснабжения. Пункты Несокрушимости открыты круглосуточно, там есть тепло, свет и возможность подзарядиться", - проинформировал Кулеба.

Один из крупнейших жилых массивов Одессы без света, воды и тепла из-за атаки рф: показали последствия19.12.25, 08:44 • 3136 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Одесская область
Арцыз
Дмитрий Кулеба
Одесса