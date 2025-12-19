$42.340.00
Эксклюзив
06:45 • 4400 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
06:31 • 5902 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 12939 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 17138 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый дом
18 декабря, 23:33 • 16804 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 16237 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 20385 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 28514 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 36843 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 14:57 • 24066 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
Из-за атак рф без света как минимум 100 тыс. потребителей, затронуто 5 областей, для сокращения графиков высвобождены мощности

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Из-за атак рф на энергетические объекты в пяти областях Украины обесточены потребители, более 99 тысяч из них – в Одесской и Днепропетровской областях. Графики отключений продолжают действовать, но высвобождены дополнительные мощности для их сокращения.

Из-за атак рф без света как минимум 100 тыс. потребителей, затронуто 5 областей, для сокращения графиков высвобождены мощности

Из-за ударов рф по энергетике на утро есть обесточивания в 5 областях, при этом до 100 тысяч потребителей без света из-за российских атак в двух регионах, графики до сих пор действуют, но высвобождены дополнительные мощности для их сокращения, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

По данным Укрэнерго, "ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких регионах". "В результате этого на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях", - сообщили в НЭК.

В результате ночных ударов по энергетической инфраструктуре Одесского региона по состоянию на утро без электроснабжения остаются более 73 тысяч потребителей. Продолжаются работы по их заживлению. Также из-за атак на энергетические объекты Днепропетровской области без света находятся более 26 тысяч абонентов

- указали в Минэнерго.

При этом, как отмечается, восстановительные работы продолжаются как на высоковольтных подстанциях НЭК "Укрэнерго", так и на объектах операторов системы распределения. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно скорее вернуть оборудование в работу.

По данным Минэнерго, самая сложная ситуация остается в приграничных с россией и прифронтовых регионах. "Враг продолжает системные атаки на Донецкую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую области, где зафиксированы масштабные повреждения генерации, сетей передачи и распределения электроэнергии", - сообщили в Минэнерго.

Графики отключений

"Из-за значительных повреждений сетей и ограниченных возможностей передачи электроэнергии в отдельных регионах продолжают применяться почасовые отключения. Также сохраняется необходимость экономного энергопотребления, в частности перенос энергоемких процессов на ночные часы после 23:00", - подчеркнули в Минэнерго.

В Укрэнерго при этом указали, что меры ограничения потребления - "в большинстве регионов Украины": графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения.

Отмечается при этом, что "в результате пересмотра перечней объектов критической инфраструктуры правительству удалось высвободить по меньшей мере 800 МВт электрической мощности, что позволит сократить продолжительность графиков отключений для населения и промышленности в осенне-зимний период".

Потребление

Как сообщили в Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 19 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был на 1,9% выше, чем в это время предыдущего дня. Причина - снижение температуры воздуха в большинстве регионов Украины.

Вчера, 18 декабря, суточный максимум потребления был вечером - на 1,3% выше, чем максимум предыдущего дня. Причина - применение меньшего объема мер ограничения.

Рост тарифов Укрэнерго не повлияет на население, изменений для бытовых пользователей не будет - НЭК08.12.25, 16:09 • 4610 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Донецкая область
Сумская область
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Укрэнерго
Херсонская область
Украина