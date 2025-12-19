Из-за атак рф без света как минимум 100 тыс. потребителей, затронуто 5 областей, для сокращения графиков высвобождены мощности

Из-за ударов рф по энергетике на утро есть обесточивания в 5 областях, при этом до 100 тысяч потребителей без света из-за российских атак в двух регионах, графики до сих пор действуют, но высвобождены дополнительные мощности для их сокращения, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

По данным Укрэнерго, "ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких регионах". "В результате этого на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях", - сообщили в НЭК.

В результате ночных ударов по энергетической инфраструктуре Одесского региона по состоянию на утро без электроснабжения остаются более 73 тысяч потребителей. Продолжаются работы по их заживлению. Также из-за атак на энергетические объекты Днепропетровской области без света находятся более 26 тысяч абонентов - указали в Минэнерго.

При этом, как отмечается, восстановительные работы продолжаются как на высоковольтных подстанциях НЭК "Укрэнерго", так и на объектах операторов системы распределения. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно скорее вернуть оборудование в работу.

По данным Минэнерго, самая сложная ситуация остается в приграничных с россией и прифронтовых регионах. "Враг продолжает системные атаки на Донецкую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую области, где зафиксированы масштабные повреждения генерации, сетей передачи и распределения электроэнергии", - сообщили в Минэнерго.

Графики отключений

"Из-за значительных повреждений сетей и ограниченных возможностей передачи электроэнергии в отдельных регионах продолжают применяться почасовые отключения. Также сохраняется необходимость экономного энергопотребления, в частности перенос энергоемких процессов на ночные часы после 23:00", - подчеркнули в Минэнерго.

В Укрэнерго при этом указали, что меры ограничения потребления - "в большинстве регионов Украины": графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения.

Отмечается при этом, что "в результате пересмотра перечней объектов критической инфраструктуры правительству удалось высвободить по меньшей мере 800 МВт электрической мощности, что позволит сократить продолжительность графиков отключений для населения и промышленности в осенне-зимний период".

Потребление

Как сообщили в Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 19 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был на 1,9% выше, чем в это время предыдущего дня. Причина - снижение температуры воздуха в большинстве регионов Украины.

Вчера, 18 декабря, суточный максимум потребления был вечером - на 1,3% выше, чем максимум предыдущего дня. Причина - применение меньшего объема мер ограничения.

